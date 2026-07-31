El Departamento del Sheriff publica las notas del secuestro de Guthrie con la esperanza de obtener nuevas pistas

Por Alaa Elassar, CNN

Casi seis meses después de la desaparición de Nancy Guthrie de su casa en el barrio Catalina Foothills de Tucson, Arizona, los investigadores publicaron el contenido completo de una nota de rescate y una nota complementaria que, según creen, podría contener pistas que alguien familiarizado con los presuntos secuestradores podría reconocer.

Las autoridades instan al público a analizar los patrones lingüísticos de las notas.

Las autoridades indicaron que los mensajes presentan “patrones distintivos de elección de palabras, sintaxis y fraseología” que reflejan el estilo único del autor, reconocible para quienes lo conocían. Las notas también podrían brindar información sobre la mentalidad del autor, sus motivos y cómo cambió su tono con el tiempo, y proporcionar una nueva pista que podría acercar a las autoridades al paradero de Guthrie.

CNN contactó a un portavoz de la familia Guthrie para solicitar comentarios sobre la publicación de las notas.

La primera nota, enviada un día después de su desaparición, provenía de alguien que afirmaba tenerla y que “estaba a salvo, pero asustada”, y que no sería liberada hasta recibir un pago de US$ 4 millones en bitcoins, según los mensajes completos publicados el viernes por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima y la oficina del FBI en Phoenix.

“La retendremos un máximo de 7 días”, escribieron en la nota dirigida a la presentadora de NBC, Savannah Guthrie.

“Si no se recibe el pago antes de la fecha límite del lunes 9 a las 5 p.m., la matarán. Su madre lo sabe y su vida está en sus manos. Es por el bien de todos que esto se resuelva cuanto antes. No podrá contactarme a partir de ahora; no habrá negociación. No juegue con nosotros, las fuerzas del orden no podrán ayudarle”.

La segunda nota, enviada el 6 de febrero, estaba dirigida a la “Familia Guthrie” y afirmaba que Guthrie había muerto.

“No comprendimos del todo la gravedad de su estado físico”, decía la nota. “Nunca tuvimos la intención de hacerle daño; no era nuestra intención. Falleció poco después de ser secuestrada. Creemos que fue por un problema cardíaco. Ahora descansa en la naturaleza. Nada de lo que hubieran hecho podría haber cambiado el desenlace. Queremos que su familia lo sepa y esperamos que encuentren paz. Lo lamentamos profundamente”.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, los investigadores continuaron siguiendo pistas forenses en el caso, que incluían pruebas de ADN. Se analizó cabello encontrado en la casa de Guthrie, pero no apunta a ningún sospechoso en la investigación de su secuestro, informó a CNN la misma fuente.

Los investigadores creen que alguien que conozca o haya interactuado con el autor de estas notas —incluido un amigo, familiar, compañero de trabajo, compañero de clase o conocido— podría reconocer su estilo de escritura y tener información que ayude a identificar al responsable.

El 10 de febrero, el FBI publicó imágenes y videos que muestran a una persona enmascarada frente a la puerta de la casa de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición y en otro momento previo. Según el comunicado de prensa de este viernes, los investigadores instan al público a considerar si alguna persona conocida mostró un comportamiento inusual en torno a la fecha de la desaparición de Guthrie y a la aparición de dichos videos.

El comportamiento inusual podría incluir: cambios en el estado de ánimo o la apariencia, lesiones inexplicables, alteraciones de su rutina normal, salidas repentinas del área alrededor del momento de su desaparición, limpiar o reparar su vehículo, o un interés inusual —o falta de interés— en el vecindario de Guthrie o en la investigación.

Con información de Devon Sayers, Bonney Kapp, Brian Stelter, Julianna Bragg y Amanda Musa, de CNN.

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