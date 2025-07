Sheinbaum responde a críticas de Trump: dice que necesita “estar informado” sobre acciones de México contra el narcotráfico

A pesar de sus críticas, Sheinbaum evitó la confrontación directa con Trump. “Tiene una manera muy particular de comunicar”, dijo. “No se trata de entrar en un debate o un conflicto. Nosotros no queremos conflictos con Estados Unidos, pero sí dejamos muy claros nuestros principios: el más importante es la soberanía y la no intervención”.

