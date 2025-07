Estados Unidos y Venezuela completan un intercambio de prisioneros a gran escala

Aunque el Gobierno federal aún no facilitó una lista de las personas que viajaron en los vuelos de marzo, los abogados y familiares han confirmado algunos de los nombres de los trasladados a El Salvador. Estados Unidos había clasificado a los deportados como miembros de bandas ilegales en los tribunales, aunque los abogados de inmigración, sus defensores y familiares han rechazado esta clasificación, alegando en muchos casos que los detenidos no tenían antecedentes penales. No está claro si estos venezolanos serán encarcelados al regresar a su país de origen.

