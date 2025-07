Juez que bloqueó el decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento quiere hacerlo de nuevo

Firmado por Trump el 20 de enero, el decreto titulado “PROTECTING THE MEANING AND VALUE OF AMERICAN CITIZENSHIP” (“PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE”, en español) establecía que el gobierno federal no “emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense” a los niños nacidos en territorio estadounidense de padres que estuvieran en el país ilegalmente o legalmente pero de forma temporal.

