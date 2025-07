Niño sobrevive al hundimiento de un barco turístico en Vietnam que dejó decenas de muertos refugiándose en una bolsa de aire

“Intenté respirar. Pero entraba más agua. Tomé una gran bocanada de aire, me quité el chaleco salvavidas y me sumergí. Vi un rayo de luz y lo seguí nadando hasta salir del barco, y luego me subí al casco volcado para pedir ayuda”, contó.

