Congresswoman Veronica Escobar sends letter to Secretary Noem about Camp East Montana
EL PASO, Texas (KVIA) — Congresswoman Veronica Escobar is continuing to express her concerns about Camp East Montana, the facility on Fort Bliss holding migrants during their removal proceedings, after visiting the facility twice.
Escobar sent a letter to Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem and acting ICE Director Todd Lyons.
In her letter, Escobar detailed what she called “inhumane conditions” at Camp East Montana. That includes alleged poor quality food and water, dirty living conditions, flooding, and sewage backups.
This new letter follows a previous letter sent on September 26 that made similar claims.
“Continuing to detain people at Camp East Montana means continually exposing people to risks from bad water, unhygienic conditions, poorly built facilities, and a general lack of security and reliable management,” Escobar’s previous letter stated.