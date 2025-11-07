Skip to Content
On the Border

Congresswoman Veronica Escobar sends letter to Secretary Noem about Camp East Montana

KVIA, File
By
Updated
today at 3:19 PM
Published 3:18 PM



EL PASO, Texas (KVIA) — Congresswoman Veronica Escobar is continuing to express her concerns about Camp East Montana, the facility on Fort Bliss holding migrants during their removal proceedings, after visiting the facility twice.

Escobar sent a letter to Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem and acting ICE Director Todd Lyons.

In her letter, Escobar detailed what she called “inhumane conditions” at Camp East Montana. That includes alleged poor quality food and water, dirty living conditions, flooding, and sewage backups.

This new letter follows a previous letter sent on September 26 that made similar claims.

“Continuing to detain people at Camp East Montana means continually exposing people to risks from bad water, unhygienic conditions, poorly built facilities, and a general lack of security and reliable management,” Escobar’s previous letter stated.


Article Topic Follows: On the Border

Jump to comments ↓

KVIA-Newsroom

BE PART OF THE CONVERSATION

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.