Aviones militares estadounidenses y canadienses interceptan aeronaves de reconocimiento rusos frente a Alaska

Noticias

Washington (CNN) — Aviones furtivos estadounidenses F-22 y cazas CF-18 canadienses interceptaron dos aviones de reconocimiento rusos mientras volaban frente a la costa de Alaska, de acuerdo con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte.

La intercepción se produce en medio de las continuas tensiones entre los militares estadounidenses y rusos, ya que los funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación por el aumento de la actividad militar rusa en el Ártico.

Los dos aviones de reconocimiento marítimo ruso TU-142 ingresaron el lunes a la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska, pero no ingresaron al espacio aéreo estadounidense o canadiense, permanecieron “en el espacio aéreo internacional sobre el Mar de Beaufort, y llegaron tan cerca como 50 millas náuticas a la costa de Alaska”, según el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, conocido como NORAD.

NORAD F-22s, CF-18s, supported by KC-135 Stratotanker and E-3 Sentry AWACS aircraft, intercepted two Russian Tu-142 maritime reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on Monday, March 9th. pic.twitter.com/39n3zqy8F8

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) March 10, 2020

Los aviones rusos volaron en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska durante aproximadamente cuatro horas.

Los aviones estadounidenses y canadienses interceptan habitualmente aviones militares rusos en el área como parte de los esfuerzos del comando para asegurar el espacio aéreo de América del Norte.

Video: Rusia intercepta avión de EE.UU 0:50

El avión ruso entró en la zona al norte de Alaska. Los aviones de combate NORAD escoltaron a los TU-142 durante el tiempo que estuvieron en la zona. El avión ruso permaneció en el espacio aéreo internacional sobre el mar de Beaufort, y se acercó hasta 50 millas náuticas a la costa de Alaska. El avión ruso no entró en el espacio aéreo soberano de Estados Unidos o Canadá.

LEE: La Fuerza Espacial dice que unos satélites rusos están siguiendo un satélite estadounidense

Los aviones rusos operarán en el área como parte de sus esfuerzos de entrenamiento y en el pasado han volado bombarderos con capacidad nuclear en el área, lo que provocó intercepciones similares por parte de aviones estadounidenses.

Mira como un avión ruso intercepta a un jet estadounidense 0:56

“NORAD emplea una red de defensa en capas de radares, satélites y aviones de combate para identificar aviones y determinar la respuesta adecuada”, dijo NORAD en un comunicado.

Los aviones estadounidenses y canadienses fueron apoyados por un avión de reabastecimiento de combustible KC-135 y un avión de control y alerta temprana E-3 Airborne.