Choque de trenes en el Metro Tacubaya de Ciudad de México; hay al menos un muerto

(CNN Español) — Dos trenes del sistema del metro de Ciudad de México chocaron la noche del martes en la estación de Tacubaya.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que, alrededor de las 23:30 horas del martes, el tren No. 33 se impactó contra el tren No. 38 sobre la vía dirección Observatorio en la estación Tacubaya de la Línea 1 del Metro.

El sistema de transporte informó que, de acuerdo con información preliminar, hasta el momento se han reportado 41 heridos, incluidos los conductores de los dos trenes, “y una persona de sexo masculino que perdió la vida”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que hay al menos 41 heridos y una persona fallecida.

Me reportan el impacto de dos convoys del Metro en la estación Tacubaya. Bomberos me informa de 41 heridos y una persona que lamentablemente perdió la vida. Me dirijo en este momento al lugar.

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 11, 2020