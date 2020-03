Tom Hanks y su esposa Rita Wilson tienen coronavirus, anuncia el actor

Noticias

(CNN) – El actor Tom Hanks escribió este miércoles en su cuenta de Instagram que él y su esposa, la actriz Rita Wilson, fueron diagnosticados con coronavirus.

En una imagen publicada en la red social, Hanks señaló que los dos viajaban por Australia cuando les hicieron las pruebas para el virus.

“Bueno. ¿Qué hacer ahora? Los funcionarios médicos tienen protocolos que deben seguirse. Nosotros, los Hanks, seremos examinados, observados y aislados durante el tiempo que la salud pública y la seguridad lo requieran. No es mucho más que el enfoque de un día a la vez ¿no?”, compartió el actor.

Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!

“Mantendremos al mundo actualizado”, agregó Hanks antes de pedirles a sus seguidores que se cuidaran.

Un representante de Hanks le confirmó a CNN la noticia y dijo que no tenía comentarios adicionales.

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia al coronavirus: los casos en todo el mundo ya superan los 117.500 y hay más de 4.300 muertes, la mayoría de ellas en China, según los recuentos hechos por CNN. “Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo”, dijo el miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La organización añadió que está “profundamente” preocupada “tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción”.