Ecuador anuncia toque de queda y estado de excepción por el coronavirus

(CNN Español) — El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este lunes en cadena nacional que decretó el estado de excepción en el país y, con ello, el cierre de servicios públicos a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos.

Moreno también anunció que desde este martes regirá un toque de queda desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del siguiente día, hora local.

A partir de este martes a la media noche, se suspenden por 14 días el transporte interprovincial, los vuelos domésticos y la circulación de autos particulares a excepción de los que cumplen funciones en establecimientos autorizados para que sigan operando.

Desinfección de transporte público en Quito, Ecuador. (RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images)

Moreno indicó que seguirán operando las industrias agrícolas, ganaderas, las cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, salud, servicios básicos y toda la cadena de exportaciones.

El resto de actividades, insistió, “tendrán que detenerse”.

Agregó que las tiendas de barrio, los mercados y los supermercados podrán seguir abiertos. De la misma forma, los bancos y servicios financieros y de telecomunicaciones.

Los hospitales, los centros de salud y las farmacias mantendrán la atención a la gente que así lo requiera. La industria relacionada a la medicina también podrá operar de forma continua.

El primer mandatario pidió a los ciudadanos quedarse en sus casas y preferir la provisión de bienes y servicios a domicilio. El personal sanitario podrá circular libremente.

Las personas que acudan a comprar alimentos o medicinas tendrán que circular de la siguiente forma:

1) Lunes, miércoles y domingo no circularán los autos cuyas placas terminen en número par y 0.

2) Los martes, jueves y sábado, en número impar.

El presidente Moreno dijo que su gobierno ha escuchado de expertos “que si Ecuador no corta de raíz el problema puede llegar a tener más de 800 mil personas contagiadas”. Insistió en que las medidas son difíciles pero que “al virus hay que frenarlo de forma colectiva”.

El mandatario dijo que las medidas no serán suficientes si las personas no cumplen con la disposición de permanecer en sus domicilios y enfatizó que “quien actúe irresponsablemente saliendo a las calles, nos pone en riesgo a todos”. Por eso llamó a los ciudadanos a quedarse en casa y no salir si no es necesario.