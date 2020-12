El código del Asesino del Zodíaco fue resuelto por descifradores aficionados, más de 51 años después

Noticias

(CNN) –– Han pasado más de 50 años desde que el llamado Asesino del Zodíaco comenzó a aterrorizar las calles del norte de California. Y ahora se cree que un equipo de descifradores de códigos finalmente resolvió uno de los misteriosos mensajes codificados que el asesino envió al San Francisco Chronicle en 1969.

El mensaje, apodado «cifrado 340», fue resuelto por un trío de descifradores de códigos. Se trata David Oranchak, un desarrollador de software en Virginia; Jarl Van Eycke, un programador informático belga, y Sam Blake, un matemático australiano.

La decodificación del cifrado enviado por el Asesino del Zodíaco reveló el siguiente mensaje. Se envió en letras mayúsculas, sin puntuación e incluía el error ortográfico del paraíso (paradice en vez de paradise; reflejado deliberadamente en la traducción con el error equivalente en español):

«Espero que se estén divirtiendo montones al intentar atraparme

Ese no era yo en el programa de televisión, lo que muestra algo sobre mí

No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraízo antes.

Como ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí donde todos los demás no tienen nada cuando lleguen al paraízo así que le tienen miedo a la muerte.

Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en una muerte de paraízo».

El programa de televisión al que se refiere el mensaje es «The Jim Dunbar Show», un espacio de entrevistas de televisión del Área de la Bahía. El mensaje cifrado se envió dos semanas después de que una persona que aseguraba ser el Asesino del Zodíaco llamara al programa.

«Fue increíble. Fue un gran impacto. Nunca pensé que encontraríamos algo porque me había acostumbrado tanto al fracaso», dijo Oranchak a CNN. Este desarrollador de software ha estado trabajando para resolver los códigos del Asesino del Zodíaco desde 2006.

«Cuando empecé, solía emocionarme cuando veía que algunas palabras se formaban. Eran como falsos positivos, fantasmas. Me había acostumbrado a eso. Era una posibilidad remota, ni siquiera sabíamos si había un mensaje», dijo.

El trío llevó sus hallazgos al FBI hace una semana. Sin embargo, no revelaron el avance hasta que el FBI confirmó que las autoridades lo autorizaron, dijeron.

El Asesino del Zodíaco es conocido por dejar un rastro de cinco asesinatos sin resolver entre 1968 y 1969. Nunca fue atrapado, pero ganó notoriedad escribiendo cartas a la policía y los medios locales hasta 1974, en las que presumía de los asesinatos. A veces lo hacía en código.

Trozos de ropa ensangrentados se incluían en sus cartas como prueba de sus acciones. Él aseguró haber asesinado a 37 personas.

El FBI dijo en un comunicado que el caso continúa siendo una investigación en curso para la oficina de la agencia en San Francisco y sus socios locales de seguridad.

«Debido a la naturaleza en curso de la investigación, y por respeto a las víctimas y sus familias, no proporcionaremos más comentarios en este momento», se lee en el comunicado.

#Breaking – Our statement regarding the #Zodiac cipher: pic.twitter.com/cJCtlDEbMw

— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) December 11, 2020

El Departamento de Policía de San Francisco también estuvo al tanto del código resuelto. En ese sentido, dijo que la información se envió a los investigadores de homicidios de casos abiertos del departamento.

Oranchak detalló el proceso para descifrar el mensaje en su sitio web y en un video de YouTube. Utilizó un software de descodificación desarrollado específicamente y un poco de suerte para finalmente hacer la conexión. El equipo utilizó un programa único para analizar 650.000 variaciones del mensaje. En uno, aparecieron un par de palabras.

«Tuvimos mucha suerte y encontramos uno que tenía parte de la respuesta, pero no era obvio», dijo Oranchak. También explicó que luego tuvieron que hacer seleccionar cuidadosamente los resultados para descifrar el resto del mensaje.

La única parte decepcionante, comentó Oranchak, es que la misiva no contenía información de identificación personal.

Oranchak no tiene esperanzas de resolver los dos cifrados restantes. Describió la misión como «casi sin esperanza». Esto porque ambos son muy cortos, con miles de nombres y frases diferentes que podrían encajar.