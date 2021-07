Lo que el estadounidense acusado de conspirar para asesinar al presidente de Haití le dijo a la policía

CNN - Spanish

Puerto Príncipe, Haití (CNN) — ¿Podría un pastor viajero con un historial de trabajo humanitario también haber planeado un intrincado complot de asesinato para tomar el poder en Haití?

Christian Emmanuel Sanon, el último ciudadano estadounidense en ser arrestado en relación con el asesinato del presidente de Haití, ha sido acusado por las autoridades de orquestar un complejo plan multinacional para hacer realidad sus propias ambiciones políticas.

“Vino con la intención de asumir la presidencia de la República”, dijo el domingo el director general de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, sobre Sanon en una conferencia de prensa. También fue la primera persona a la que llamó uno de los presuntos hombres involucrados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse después del ataque, dijo Charles.

Christian Emmanuel Sanon

Pero Sanon ha insistido en su inocencia, según una fuente cercana a la investigación que no puede ser nombrada porque no está autorizada para discutir el asunto.

El hombre de 63 años fue arrestado durante el fin de semana durante una redada policial en un vecindario pacífico en la cima de una colina en la capital, Puerto Príncipe, según la fuente. Las casas ahí son grandes y están bardeadas, y se ubican a tiro de piedra de la residencia del primer ministro en funciones, Claude Joseph, quien actualmente dirige el país.

Dentro de un complejo en expansión cuyas puertas decían “International Medical Village” o villa médica internacional, la policía encontró cajas de municiones y fundas para rifles y pistolas, dijo la fuente de CNN. Según un comunicado de la policía, también encontraron 24 blancos de tiro sin usar, una gorra con la etiqueta “DEA” y cuatro matrículas de la República Dominicana. Los avisos judiciales adheridos a la propiedad advierten que ahora es un sitio sellado en medio de la investigación en curso.

Sanon le dijo a la policía que no tenía conocimiento del ataque al presidente y que no sabía que el armamento y otros materiales incautados estaban en el edificio, según la fuente. También le dijo a la policía que era un pastor cristiano y enfatizó que el edificio no era su casa ni su propiedad, dijo la fuente.

La policía ha acusado a Sanon de reclutar a los hombres que presuntamente mataron al presidente. Una persona que trabaja cerca dijo que había notado un aumento en la actividad durante el último mes, y describió a los extranjeros como “musculosos como guardaespaldas, con pantalones de camuflaje” que caminaban con frecuencia entre el aparente complejo médico y una casa al otro lado de la calle.

Pero cuando se le preguntó sobre los 26 colombianos y otros dos haitiano-estadounidenses que son sospechosos en la investigación, Sanon enfatizó que “no sabe nada en absoluto”, según la fuente. “No sabe. No sabe. Eso es lo que dijo desde el día en que las autoridades lo entrevistaron”.

La policía no ha anunciado ningún cargo formal contra Sanon y aún no está claro si este ha contratado representación legal para abordar los cargos. CNN no pudo comunicarse con él para hacer comentarios.

‘Dr. Christian Sanon: Liderazgo para Haití’

Según la policía, Sanon nació en el pueblo costero haitiano de Marigot y regresó al país caribeño en junio, en un avión privado acompañado de guardias contratados.

Aunque se sabe poco sobre Sanon en los años anteriores a su arresto, la información disponible públicamente indica que estuvo involucrado en una variedad de iniciativas caritativas.

A principios de la década de 2000, Sanon ayudó a administrar clínicas médicas en Haití para la Fundación Rome, una organización sin fines de lucro con sede en Florida, ahora cerrada, que una vez realizó trabajo humanitario en el extranjero.

La calle en que Sanon fue arrestado.

“El Dr. Sanon ofrece no solo medicina para el cuerpo, sino también medicina para el alma. Inquebrantable, el Dr. Sanon da las buenas nuevas de Jesucristo a aquellos que buscan respuestas reales en un país controlado por Satanás”, se lee en un “perfil de liderazgo” de 2004 publicado en una versión archivada del sitio web de la Fundación Rome.

Larry Chadwell, expresidente de la organización, le dijo a CNN en una breve entrevista que Sanon fue a la escuela de medicina en República Dominicana y tenía licencia para ejercer en Haití pero no en Estados Unidos. Una biografía de Sanon publicada por la Sociedad Histórica Bautista de Florida dice que se graduó de la Universidad Eugenio María de Hostos en República Dominicana.

Una persona que trabajó con Sanon a principios de la década de 2000, cuando este estaba con la fundación, le dijo a CNN que Sanon, un ministro, era un orador convincente que era responsable de atraer muchas donaciones para la organización. “Es muy elocuente, muy creíble”, dijo la persona.

Sanon también encabezó una iniciativa dentro de la organización para construir un hospital en el distrito de Tabarre, según la persona y el Dr. Ludner Confident, un médico nacido en Haití que ayudó con la recaudación de fondos de la organización.

Confident dijo que Sanon era un “humanitario legítimo” y “alguien que estaba tratando de ayudar”.

“Toda la organización estaba formada por personas cristianas que tienen un buen corazón para ayudar a los pobres”, dijo Confident.

Pero Sanon también tenía ideas más importantes para Haití. Videos publicados en una cuenta de YouTube bajo el nombre de “Dr. Christian Sanon” en agosto de 2011, muestran a Sanon diciendo que el país necesita “un nuevo liderazgo que cambie la forma de vida” en el país.

El video, titulado “Dr. Christian Sanon: Liderazgo para Haití”, también mostraba a Sanon describiendo el liderazgo del país como corrupto y parecía criticar al entonces presidente Michel “Sweet Micky” Martelly como “débil” y alguien que está “vendiendo su alma”.

La investigación continúa

Con Sanon bajo custodia, ya son res ciudadanos estadounidenses vinculados supuestamente al ataque. James Solages y Joseph Vincent, ambos ciudadanos estadounidenses naturalizados y originarios de Haití, fueron detenidos la semana pasada.

La policía haitiana está persiguiendo a 10 nuevos sospechosos locales, según una fuente del gobierno haitiano. En total, al menos 39 personas han sido implicadas en el asesinato hasta el momento.

Interior del complejo International Medical Village.

La cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional de Haití (PNH) identificó a tres de esos sospechosos el martes: Joseph Felix Badio, el exsenador John Joel Joseph y Rodolphe Jaar (también conocido como Dodof). Cada uno es sospechoso de asesinato, intento de asesinato y asalto a mano armada, según los avisos policiales, y la policía los describió como “armados y peligrosos”.

Varios sospechosos también trabajaron como informantes de las fuerzas del orden de Estados Unidos, según personas informadas sobre el asunto.

Al menos uno de los hombres arrestados en relación con el asesinato por parte de las autoridades haitianas trabajó anteriormente como informante para la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, dijo la DEA en un comunicado en respuesta a CNN.

La DEA dijo que está al tanto de los informes de que algunos de los atacantes gritaron “DEA” en el momento de su acción. La DEA dijo en su comunicado que ninguno de los atacantes operaba en nombre de la agencia.

Otros sospechosos también tenían vínculos con Estados Unidos, incluyendo haber trabajdo como informantes para el FBI, dijeron las personas informadas sobre el asunto. El FBI dijo en respuesta a los informes de CNN que no comenta sobre los informantes, excepto para decir que utiliza “fuentes legales para recopilar inteligencia” como parte de sus investigaciones.

Estados Unidos ha enviado agentes de alto nivel del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ayudar en la investigación, y el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el martes que Washington todavía está evaluando solicitudes de asistencia por parte del gobierno haitiano, que ha pedido tropas para ayudar a proteger la infraestructura clave en un país con una violencia criminal desenfrenada.

“Estamos evaluando la mejor forma en que podemos apoyar las necesidades del gobierno haitiano en este momento. Como dije, en este momento gran parte de eso se centra en la investigación en curso sobre el asesinato del presidente Moïse”, dijo. “Además del equipo interagencial, el FBI y el DHS también se han involucrado en el terreno para determinar los activos de investigación y el apoyo de investigación que Haití pueda necesitar en esta investigación”.

Cuando se le preguntó sobre la solicitud de asistencia de seguridad, Price dijo que “sabemos que en este caso puede haber necesidades de protección en el contexto de la infraestructura crítica”.

“También estamos analizando eso de cerca”, dijo el martes.

Reportaje aportado por Natalie Gallon y Matt Rivers de CNN en Port-au-Prince, Mitchell McCluskey en Atlanta y Evan Perez, Jennifer Hansler y Jasmine Wright en Washington.

