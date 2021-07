Con nuevo abogado y entre lágrimas, Britney Spears pide que su padre sea acusado de abuso de tutela

CNN - Spanish

olivertapia

Los Ángeles (CNN) — Britney Spears, entre lágrimas, arremetió contra su padre el miércoles por segunda vez en menos de un mes y dijo en una audiencia judicial que quiere que él deje de ser co-tutor de su patrimonio y que sea acusado de abuso de tutela.

“Quiero presentar cargos contra mi padre hoy”, dijo Spears a la corte por teléfono, rompiendo a llorar a veces. “Quiero una investigación sobre mi papá”.

Sus comentarios del miércoles llegan después de una audiencia realizada el mes pasado en la que le dijo a la jueza de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Brenda Penny, que su tutela es “abusiva” y que quería elegir a su propio abogado para ayudarla a poner fin al acuerdo de casi 13 años.

Así fue la audiencia de Britney Spears: acusación contra el padre y nuevo abogado

Samuel D. Ingham había sido el abogado designado por la corte de Spears desde el comienzo de su tutela en 2008.

Presentó su petición para renunciar la semana pasada después de que la cantante criticara su representación. El juez aceptó la renuncia de Ingham el miércoles, junto con la renuncia de Bessemer Trust, una firma de administración de patrimonio que había sido nombrada co-tutora de la herencia del cantante.

Un boceto de la jueza Brenda Penny, quien supervisa la audiencia de tutela de Britney Spears.

Spears ha contratado como su nuevo abogado al ex fiscal federal Mathew Rosengart, un veterano litigante del mundo del entretenimiento que asistió a la audiencia del miércoles.

El abogado de Jamie Spears dice que no renunciará

Britney Spears inicialmente pidió que la sala del tribunal quedara despejada antes de cambiar de opinión y hablar durante unos 20 minutos.

En la serie de nuevas acusaciones explosivas, Spears calificó la curaduría de “maldita crueldad”, y describió severas limitaciones bajo las que está viviendo, como no poder tomar una taza de café.

Papá de Britney Spears responde sobre la tutela de su fortuna 1:56

“Si esto no es abuso, no sé qué es”, dijo la cantante. “Pensé que estaban tratando de matarme”.

Spears le dijo a la corte que no estaba dispuesta a ser evaluada para sacar a su padre de la tutela, diciendo que tiene “serios problemas de abandono”. Su padre, Jamie Spears, sigue siendo co-tutor de su patrimonio, mientras que Jodi Montgomery es tutora de la persona de Spears.

Hablando públicamente en nombre de la cantante por primera vez, Rosengart instó a Jamie Spears a renunciar voluntariamente al cargo de tutor.

“Es lo mejor para el pupilo”, dijo Rosengart fuera del tribunal. “Actuaremos rápida y agresivamente para su remoción. La pregunta sigue siendo, ¿por qué está involucrado? Debería renunciar voluntariamente porque eso es lo mejor para el pupilo”.

Vivian Thoreen, abogada de Jamie Spears, dijo en la corte que él no renunciaría.

Rosengart elogió el “coraje, la pasión y la humanidad” de la estrella del pop al hablar, y calificó su testimonio de “claro, lúcido, poderoso y convincente”.

El nuevo abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, y la jueza Brenda Penny

Dijo que planea profundizar en lo que ha sucedido bajo la tutela.

“Mi empresa y yo analizaremos de arriba abajo lo que sucedió durante la última década”, dijo Rosengart.

Otras figuras clave se han distanciado

Desde su testimonio el mes pasado, cuando Spears dijo que se sintió obligada a actuar, tomar medicamentos y usar anticonceptivos en contra de su voluntad, muchas de las figuras clave que manejaron sus asuntos bajo la compleja configuración de la tutela se han distanciado.

Además de Ingham y Bessemer Trust, su administrador de toda la vida, Larry Rudolph, también renunció, citando el deseo de Spears de retirarse.

La madre de Spears, Lynne Spears, y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles presentaron informes judiciales en apoyo de su deseo de seleccionar a su propio abogado.

Celebridades muestran su apoyo a Britney Spears 1:44

Se continuaron otras peticiones en el caso, incluida una solicitud de Montgomery de apoyo de seguridad adicional.

El interés en la batalla legal de Spears ha crecido desde el lanzamiento en febrero del documental “Framing Britney Spears”, que explora la carrera y la tutela de la cantante.

La lucha de Spears ha atraído el apoyo generalizado de otros artistas, como Madonna, Mariah Carey y Christina Aguilera.

Sus seguidores han lanzado el movimiento free Britney (liberen a Britney), que ha incluido un esfuerzo bipartidista de los legisladores. La senadora Elizabeth Warren, una demócrata de Massachusetts, y el senador Ted Cruz, un republicano de Texas, han expresado su apoyo a Spears.

El miércoles por la noche, Spears tuiteó su agradecimiento a sus fans y su nueva representación. El video que publicó, dijo, era su “celebración montando a caballo y haciendo volteretas”.

Coming along, folks … coming along 🖕🏻!!!!! New with real representation today … I feel GRATITUDE and BLESSED !!!! Thank you to my fans who are supporting me … You have no idea what it means to me be supported by such awesome fans !!!! God bless you all !!!!! pic.twitter.com/27yexZ5O8J — Britney Spears (@britneyspears) July 15, 2021

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.