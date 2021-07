Los estadounidenses se enfrentan a una espera de meses para obtener un pasaporte, debido a un enorme retraso en el Departamento de Estado

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los viajeros estadounidenses que no disponen actualmente de un pasaporte válido no podrán viajar al extranjero este verano debido a los largos tiempos de espera, ya que el Departamento de Estado se enfrenta a un retraso de más de un millón de solicitudes causado en gran parte por la pandemia del coronavirus, según dijo este miércoles una funcionaria del departamento. “En este momento, el tiempo de espera para las solicitudes de pasaportes de rutina, tanto nuevas como de renovación, puede ser de hasta 18 semanas, lo que incluye el tiempo de procesamiento, la recepción interna inicial de las solicitudes y el envío por correo”, dijo la subsecretaria adjunta de Servicios de Pasaportes, Rachel Arndt, en una llamada con la prensa. Agregó que el tiempo de espera para los pasaportes urgentes, que tienen un costo de US$ 60, es de hasta 12 semanas.

“Esto significa que las personas que presenten nuevas solicitudes de pasaportes ahora mismo no recibirán su nuevo pasaporte hasta bien entrado el otoño”, dijo, señalando que “las citas para pasaportes de última hora son extremadamente limitadas”.

“Los ciudadanos estadounidenses que deseen viajar al extranjero este verano y no tengan actualmente un pasaporte podrían tener que hacer planes de viaje alternativos”, comentó.

Arndt indicó que el retraso en la tramitación de los pasaportes “se sitúa actualmente entre un millón y medio y dos millones de solicitudes”.

“Eso es un poco más alto de lo que normalmente esperaríamos ver. Sin embargo, esto se debe realmente a que, a medida que los viajeros iban aumentando gracias la disponibilidad de las vacunas, la carga de trabajo empezó a llegar más rápido de lo que veríamos normalmente”, dijo.

Arndt atribuyó muchos de los problemas actuales de tramitación de pasaportes a la pandemia de coronavirus, señalando que “las interrupciones de la pandemia siguen teniendo un efecto dominó en todos los pasos del proceso de tramitación de pasaportes, incluida la cantidad de tiempo que actualmente nos lleva tramitar una solicitud de pasaporte”.

La funcionaria señaló que el Departamento de Estado “va a contar con más de 150 empleados que regresarán a 21 agencias en todo el país, y eso aumentará nuestra capacidad para procesar las solicitudes más rápidamente” y que “están considerando volver a los niveles de personal anteriores a la pandemia y de personal adicional tanto del gobierno como de los contratistas”.

Arndt dijo que el personal había regresado a los centros de pasaportes en 17 ciudades y que “tenemos otros cinco en espera de aprobación para trasladarlos, para que estén completamente abiertos, con todo el personal de vuelta en la oficina”.

“Los especialistas en pasaportes tienen que estar físicamente presentes en la oficina para tramitarlos”, señaló Arndt. “No tramitan a distancia o desde casa. Requerimos de una conectividad a sistemas y bases de datos para nuestro proceso de emisión, que actualmente solo son accesibles desde nuestras instalaciones”.

“Y, por supuesto, la impresión física y el envío de los pasaportes y tarjetas se produce desde nuestras instalaciones”, añadió.

Advertencias sobre estafas

Arndt advirtió sobre las estafas que venden citas para pasaportes en línea, diciendo que “el Departamento de Estado no cobra una tarifa de reservación de una cita de emergencia en una de nuestras agencias o centros, por lo que si alguien recibe una solicitud de pago para programar una cita para el pasaporte estadounidense, eso debe considerarse fraudulento”.

“También me gustaría decir que el departamento no está afiliado a ningún servicio de reserva de citas de terceros, y hemos visto numerosos casos de reservas de citas falsificadas a través de estos proveedores. Y, por desgracia, es posible que no podamos cumplir con las citas reservadas a través de terceros, por lo que somos conscientes y estamos trabajando para tratar de rectificar esa situación”, explicó.

El lunes, los representantes Gregory Meeks y Michael McCaul, el presidente y el miembro de mayor rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, escribieron al Secretario de Estado Antony Blinken pidiéndole que el Departamento de Estado “priorice los esfuerzos para reducir el tiempo de tramitación de las solicitudes de pasaporte”, señalando que los tiempos de espera actuales “superan con creces los tiempos de tramitación habituales antes del inicio de la pandemia mundial de covid-19”.

El demócrata de Nueva York y el republicano de Texas pidieron al departamento que diera respuestas antes del viernes sobre su estrategia para reducir los tiempos de tramitación, su plazo estimado para volver a los tiempos de espera anteriores a la pandemia y qué recursos adicionales o autoridades del Congreso podría necesitar para solucionar los problemas. Arndt dijo a los periodistas: “Estoy segura de que hemos recibido esa carta y responderemos rápidamente”.

