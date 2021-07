Los Ángeles Azules arrancan gira en EE.UU. junto a Ximena Sariñana, Kinky, Guaynaa, Jay de la Cueva y Américo

CNN - Spanish

(CNN Español) — Hablar de la agrupación mexicana Los Ángeles Azules es hablar de un grupo con el que chicos y grandes han bailado y cantado a lo largo de 40 años. Éxitos como “El listón de tu pelo”, “¿Cómo te voy a olvidar?” y “17 años” forman parte del gran repertorio.

Para celebrarlos, el próximo 26 de agosto arranca la gira “40 Años USA Tour 2021/2022” en Corpus Christi, Texas, y que los llevará por 36 ciudades de Estados Unidos.

Zona Pop CNN habló con Elías Mejía, mejor conocido como el Doc, quien dio detalles de cómo fueron los inicios de la agrupación y lo que representa cumplir 40 años de carrera.

Antes de ser “Los Ángeles Azules”, eran “Playa Azul”

Todo empezó como una agrupación formada en el último año de la escuela preparatoria, y la señora Martha Avante Barrón, mamá de Los Ángeles Azules, fue quien los impulsó a formar la agrupación y es un gran pilar para esta.

“A finales de la prepa fue cuando nos dimos cuenta de que nos queríamos ir por el camino de la música. Antes nos llamábamos “Playa Azul”, ese fue nuestro inicio y éramos solo 4. Mi hermano en el acordeón, yo en el bajo, mi hermano Pepe en la percusión e invitamos a un chavo a tocar la guitarra y a que cantara”, asegura el Doc.

“Ahí fue cuando mi mamá nos dijo que éramos muchos en la familia y que algunos ganaban un dinerito cantando y que por ahí era el camino sin descuidar la escuela y había que buscar instrumentos para ganarnos un dinerito para la escuela, no para hacernos famosos ni grabar discos”, añade.

¿En qué momento se volvieron un éxito?

Elías afirma que todo fue por un CD con una canción de ellos: “habíamos pasado por una tempestad y estábamos desapareciendo, hasta que llegó una compañía de Monterrey con nuestra canción ‘Entrega de amor que los sonideros de Puebla la tocaban y de ahí se distribuyó en fiestas en toda la Ciudad de México en un CD”, comparte.

Ximena Sariñana, Kinky, Guaynaa, Jay de la Cueva y Américo, listos para “cumbear”

Grandes nombres han confirmado que estarán presentes en fechas específicas de esta gira para interpretar junto a la banda del barrio mexicano Iztapalapa.

La mexicana y popera Ximena Sariñana subirá al escenario en Los Ángeles, Bakersfield, San José y Las Vegas.

El puertorriqueño Guaynaa pondrá a bailar a los asistentes en Los Ángeles, Las Vegas, Washington y Nueva York.

Jay de la Cueva, otro mexicano y gran amigo de la banda de los hermanos Mejía Avante, estará en Corpus Christi, McAllen, Laredo, Austin, Dallas, Los Ángeles y Las Vegas.

El cantante chileno Américo se unirá a ellos en Greensboro, Duluth, Fort Myers, Washington y Nueva York.

Y, por último, la banda de rock mexicana Kinky subirá al escenario en San Diego.

Para ver la lista completa de fechas da clic aquí. Por lo pronto, te dejamos algunas fechas de la gira:

8/26 – Corpus Christi, TX 9/11 – Los Ángeles, CA 9/12 – Las Vegas, NV 11/6 – Duluth, GA 11/11 – Washington, DC 11/12 – Nueva York, NY 11/21 – San Diego, CA

