Los videos más impactantes de la semana: de las protestas masivas en Cuba al asesinato de comandos afganos por talibanes

CNN - Spanish

macamilarincon

(CNN Español) –– “Ya no tenemos miedo”. “Ya no tenemos nada que perder”. Ese fue el mensaje de miles de cubanos que se tomaron las calles este domingo, en unas protestas inusuales para rechazar la situación económica y la falta de libertad. La pregunta de qué está pasando en Cuba marcó la agenda de la semana, mientras se restringió el acceso a internet y se reportó que más de 100 personas fueron arrestadas o están desaparecidas tras las manifestaciones. Mientras, a miles de kilómetros, la violencia en Afganistán no daba tregua: se conoció un video en el que se ve cómo talibanes matan a tiros a comandos afganos tras una aparente rendición. Los talibanes rechazaron el video, diciendo que es inventado. Pero, la semana también nos dejó una tierna imagen para enmarcar: una mujer que buscaba adoptar un perro encontró al que perdió hace 2 años. Y se reunieron.

Aquí te dejamos los videos más impactantes de la semana:

Cuba se vuelca a las calles en protestas masivas

Miles de cubanos salieron a las calles en inusuales protestas este domingo para quejarse de la falta de libertad y de la situación económica que está empeorando, según expresaron los manifestantes que hablaron con CNN. Diversos videos muestran a miles de personas protestando en varias ciudades de la isla. Varios fueron arrestados.

¿Qué está pasando en Cuba? Justamente, las manifestaciones sin precedentes estallaron en una isla entre la miseria y el covid-19. En respuesta a las protestas, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que las sanciones comerciales de Estados Unidos crearon pobreza en la isla.

Cuba pide libertad y se levanta contra el régimen 2:45

Y, mientras el mundo seguía atentamente lo que pasaba en Cuba y la limitada información que salía del país, se conocieron crudos videos que dan cuenta de lo que ocurre en la isla luego que se restringiera el internet. Las redes sociales son a menudo fuente de información en situaciones caóticas como las protestas que estallaron el domingo. Pero el gobierno ahí ha limitado el acceso a internet reduciendo el número de fotos o videos disponibles. Aun así, las acusaciones de abusos han salido a relucir en incidentes que las autoridades califican de falsedades.

Videos en redes sociales denuncian abusos en Cuba 3:41

Es el caso de Marbely Vásquez, quien en un video denunció que la policía cubana irrumpió en su casa, baleó a su marido y se lo llevó por la fuerza, todo frente a sus hijos. Esto habría ocurrido en Cárdenas, provincia de Matanzas. CNN no ha identificado cómo se produjo el video ni ha podido obtener testimonios de lo que sucedió.

Denuncia que policía le dispara a su marido y se lo lleva 3:52

Por su parte, el sacerdote de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Camagüey, Castor José Álvarez Devesa, cuenta cómo fue golpeado por fuerzas del régimen y detenido por acompañar las protestas. Posteriormente, fue liberado.

Sacerdote golpeado en Cuba narra su detención 2:38

El caso de la youtuber cubana Dina Stars también generó preocupación, pues estaba en medio de una entrevista con un canal de televisión español cuando aseguró que las autoridades habían llegado para llevársela. Después de unos minutos fuera de cámara, la joven anunció que le pedían acompañarlos y que no sabía si la iban a detener. La youtuber fue liberada poco después y publicó un video en su cuenta de Instagram para contar qué ocurrió. Este fue su relato.

¿Qué dijo Dina Stars tras ser liberada? 1:56

“Un Estado fallido”. Así definió el presidente de EE.UU., Joe Biden, a Cuba este jueves durante una conferencia de prensa conjunta con la canciller de Alemania, Angela Merkel. El mandatario agregó que el país “reprime a sus ciudadanos”. Biden agregó que su gobierno analiza si Estados Unidos tiene la capacidad tecnológica para dar internet a Cuba, al igual que la posibilidad de enviar vacunas contra el covid-19, si algún organismo internacional garantiza que las administraría de forma igualitaria.

Video muestra a 22 comandos afganos asesinados por talibanes

Esta semana se conocieron nuevas pruebas de las atrocidades cometidas por los talibanes, ya que ha aparecido un video en el que se ve cómo matan a tiros a comandos afganos tras una aparente rendición. Los talibanes rechazan el video, diciendo que es inventado.

Talibanes habrían asesinado a 22 comandos afganos 3:53

Buscaba adoptar un perro y se reencontró con el que perdió hace 2 años

Un reencuentro conmovedor… que parece sacado de Hollywood. Mientras buscaba perros en adopción en un sitio web, Aisha Nieves halló a la mascota que perdió hace dos años. WFMZ, afiliada de CNN, tiene la historia

Mira el reencuentro de una mujer con su perro perdido 1:47

Muerte masiva de mejillones, almejas y mariscos: ¿por qué?

La ola de calor podría ser la causa de muerte de mejillones, almejas y otros mariscos. Expertos encontraron muchos mejillones muertos en una playa cerca de Vancouver, Canadá.

Muerte masiva de mejillones en la playa por ola de calor 0:44

Una imagen de Marte a color

¿Has visto cómo luce el terreno de Marte a color? Como es habitual, la NASA compartió la imagen de la semana en el planeta rojo elegida por el público. Un terreno de color marrón y un cielo celeste se pueden observar en la fotografía.

Así se ve el terreno de Marte a todo color 0:33

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.