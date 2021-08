Vehículo sospechoso cerca del Capitolio: la policía dice que es una “investigación de amenaza de bomba”

CNN - Spanish

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Los edificios de la Cámara de Representantes están siendo evacuados luego de que la policía respondiera a un posible artefacto explosivo en un camión cerca de la Biblioteca del Congreso, según fuentes policiales. La Policía comunicó que está tratando el incidente como una “investigación de amenaza de bomba”.

La policía está enviando a un negociador para que hable con un hombre que se encuentra en el interior del camión, dijo una de las fuentes.

La Policía del Capitolio de EE.UU. dijo a través de un tuit que estaba respondiendo al incidente de un vehículo sospechoso cerca. El personal del Congreso ha sido alertado para que se refugie en sus oficinas, según los mensajes vistos por CNN.

Minutos después, en otro tuit, la Policía del Capitolio informó que está llamando a esto una “investigación activa de amenaza de bomba”.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety. Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

El FBI dijo en un comunicado a CNN que el Escuadrón de Respuesta de la Capital Nacional de la Oficina de Washington está “respondiendo con nuestros socios a los informes de un vehículo sospechoso cerca de la Biblioteca del Congreso.”

Dos edificios de oficinas de la Cámara de Representantes están siendo evacuados debido a la presencia del vehículo, según las alertas enviadas al personal del Congreso vistas por la CNN.

Los empleados de los edificios Cannon y Jefferson fueron alertados por correo electrónico para que mantuvieran la calma y se reubicaran. A los empleados del edificio Jefferson se les dijo que no utilizaran las salidas del lado oeste del edificio.

El Senado y la Cámara de Representantes no están en sesión, y la mayoría de los legisladores no están en sus oficinas.

Noticia en desarrollo.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.