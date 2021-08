Cinco claves de moda en el regreso de “Sex and the City”

CNN - Spanish

(CNN) — Desde que HBO Max publicó la primera imagen promocional de la serie “Sex and the City” a principios de julio, los fans y los obsesivos de la moda han analizado los atuendos de los personajes que regresan, sin la Samantha de Kim Cattrall.

¿Es Carrie la misma amante del estilo de siempre? ¿Cuál es el consenso sobre el pelo gris plateado de Miranda? ¿Y no parece Charlotte muy Charlotte con su blusa, su falda lápiz y su bolso micro de Lady Dior?

El revuelo que se formó en torno a la foto, y a todas las imágenes que se han publicado desde entonces, es un testimonio de la importancia cultural de la serie original. Emitida en HBO de 1998 a 2004, “Sex and the City” (SATC) cambió radicalmente el debate sobre la sexualidad femenina, la amistad y la feminidad moderna (aunque, dos décadas después, algunos críticos han sugerido que no todo envejeció bien). Y lo que es más importante, la serie redefinió el papel que podía desempeñar la moda en una serie de televisión, e influyó en nuestra forma de vestir.

La falda de tul de Carrie Bradshaw era el rasgo definitorio de su vestuario, que aparecía en la secuencia de apertura de la serie. Crédito: AA Film Archive/Alamy Stock Photo

“El programa fue el primero en nombrar diseñadores y marcas de forma regular”, dijo Cameron Silver, estilista de moda y experto en moda vintage, en una entrevista telefónica. “Enseñó a una generación sobre la moda de los diseñadores y tuvo un tremendo impacto en nuestro conocimiento del estilo. Muchos espectadores aprendieron a decir el nombre Manolo Blahnik viendo la serie”.

A lo largo de los años, la falda de tul de Carrie, la combinación de sombrero pescador y sudadera de Miranda, los crop tops de Samantha y los vestidos preppy de Charlotte han quedado grabados en nuestra conciencia colectiva. Las cuatro mejores amigas eligieron prendas eclécticas, costosas y que iban más allá de los límites, e inspiraron algunas de las declaraciones de moda más notables de las últimas dos décadas, como el llamado “naked dress”, los tirantes del sostén expuestos y los pantalones de deporte con tacones.

Pero sin la diseñadora de vestuario de SATC, Patricia Field, a la cabeza, ¿podrán sus sucesores, Molly Rogers y Danny Santiago, emular el armario de fantasía que definió la serie original?

Aquí hay cinco conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora.

Cada personaje tenía un sentido del estilo único e instantáneamente reconocible. Crédito: Pictorial Press Ltd/Alamy Stock Photo

¿Una oportunidad perdida para el inconformismo en el vestir?

Los conjuntos revelados hasta ahora ofrecen una mezcla de estilos. Hay aciertos: la voluminosa falda de lunares de Carolina Herrera de Carrie, el vestido camisero de Emilia Wickstead de Charlotte y la blusa y la falda de seda a juego de Gerard Darel.

Pero también hay fallos. A pesar de que todos los trajes parecen estar bien conjuntados (en lo que es, ciertamente, una muestra relativamente pequeña de trajes), ninguno es realmente innovador, algo que el programa original hacía constantemente. La ausencia de Kim Cattrall también nos hace especular sobre lo que la visión de Samantha sobre la vestimenta sexy de los 60 (ella era mayor que los otros personajes) podría haber añadido a la serie.

“Todo es muy refinado y pulido”, dijo Rebecca Weinberg, que trabajó con Field como diseñadora de vestuario en la serie original, en una entrevista telefónica. “No hay muchas sorpresas”.

El estilismo también puede ofrecer una visión de la alta costura más parecida a la de los disfraces de lo que el público de hoy en día tiene ganas de ver (pensemos en cómo el estilismo completo de Field para “Emily in Paris” no logró cautivar). En 2021, uno no puede evitar preguntarse si una Carrie cincuentona seguiría llevando Manolos y gruesos zapatos Mary Janes en un momento en el que, podría decirse, los tacones de aguja no están especialmente de moda.

Sarah Jessica Parker en el set de “And Just Like That…” este agosto con una falda de Carolina Herrera. Crédito: James Devaney/Getty Images/GC Images

Lo que hizo que el impacto de la moda de “Sex and the City” fuera tan convincente y duradero fue la forma en que el programa mezclaba cosas de alta gama con hallazgos de segunda mano y económicos”, explicó Weinberg. “Creó esa mezcla perfecta de lo alto y lo bajo que se ha convertido en algo tan habitual en el estilo callejero y en la moda en general. Reflejaba la forma en que nos vestimos en la vida real, pero de una manera más elevada”.

Pero, por ahora, el estilo del relanzamiento no refleja del todo esa combinación de alto y bajo, dijo Weinberg.

“Hay muchos grandes nombres, pero todavía no veo muchas marcas más pequeñas, sostenibles o indie, que es lo que Carrie habría adoptado”, añadió. “Creo que es una oportunidad perdida”.

Brillan las viejas gemas y las piezas vintage

Los fans más curiosos ya han visto guiños a algunas de las piezas más reconocidas del original.

En una de las nuevas fotos, Sarah Jessica Parker lleva un bolso Fendi Baguette de lentejuelas moradas, un favorito de culto entre el canon de trajes icónicos de Carrie Bradshaw. En otra, luce los mismos Manolo Blahniks de satén azul que llevó en su boda en el juzgado con Mr. Big (Chris Noth). También está el broche de rosa de Chanel de gran tamaño que apareció por primera vez en la tercera temporada, tras su segunda ruptura con Big, y un tocado rosa con forma de pájaro que hace un claro guiño al tocado de plumas que llevó para (no) casarse con él en la película SATC de 2008.

Y, como en la serie original, sigue reinando lo vintage. En una de las instantáneas, Charlotte lleva un top de organza con volantes de la colección Otoño/Invierno 1996 de Givenchy y un bolso negro clásico de Chanel. En otra parte, Miranda lleva un bolso de mano vintage de Bottega Veneta en color blanco.

“Tiene sentido que los personajes lleven ropa vintage, porque fue algo que hicieron la primera vez”, dice Silver. “Como su estilo ha evolucionado y han envejecido, es natural que hoy tengan más piezas pre-amadas en sus armarios”.

“Además, lo vintage se ha convertido en algo más predominante en los armarios de las mujeres con estilo, a cualquier edad, sobre todo después de la pandemia”, continuó. “Como se trata de mujeres a la vanguardia de la moda, el hecho de que adopten el estilo retro era de esperar”.

Parker y Cynthia Nixon en el set de “And Just Like That…” en julio, con Parker llevando el bolso vintage Fendi baguette. Crédito: James Devaney/GC Images/Getty Images

La ropa vintage también puede aludir a la preocupación por el medio ambiente, según Victoria Bazalinchuk, la profesora ucraniana de 23 años y aspirante a estilista detrás de @justlikethatcloset, una cuenta de Instagram que identifica todas las prendas del reinicio.

“Lo veo más como un homenaje a una tendencia sostenible que lleva circulando desde hace bastantes años”, escribió en un correo electrónico. “Y me encanta esta intención”.

Está por ver si eso significa que también veremos diseñadores comprometidos con el medio ambiente, como Stella McCartney o Gabriela Hearst, por ejemplo. Pero a pesar del dominio de la moda rápida desde que SATC concluyó, es poco probable que veamos algo de eso aquí (aunque los fans perdieron momentáneamente la cabeza cuando @justlikethatcloset acreditó erróneamente uno de los vestidos de Carrie a Forever 21 antes de que otra cuenta de moda de SATC, @everyoutfitonsatc, aclarara más tarde que era un hallazgo de segunda mano).

Los atuendos están por todo Instagram

No sabemos si Carrie es ahora una gran fanática de las redes sociales, o si Miranda revisa regularmente su Twitter (aunque nos gusta pensar que Samantha habría sido bastante grande en Instagram). Pero una cosa es segura: sus conjuntos ya tienen muchos seguidores en Internet.

La cuenta de Instagram de Bazalinchuk ha acumulado cerca de 80.000 seguidores en tan sólo un mes, y los artículos listados suelen agotarse en cuestión de horas.

Kristin Davis en el set de rodaje de “And Just Like That…” en julio, con un top de volantes de Givenchy de 1996. Crédito: James Devaney/GC Images/Getty Images

“Cuando vi que SATC estaba haciendo un reboot, supe inmediatamente que todos necesitábamos esta cuenta”, dijo Bazalinchuk. “Conozco las prisas en torno a la moda de SATC, y cómo todos tuvimos que esperar para saber qué llevaban las chicas (en la serie original). Así que esta vez no quería que ocurriera eso, porque para cuando se emita la serie, la mayoría de la ropa estará agotada”.

En cuanto un conjunto cae en Internet, Bazalinchuk empieza a buscarlo para sus seguidores. Algunas marcas incluso se han puesto en contacto con ella, mientras que otros fans también han ayudado a identificar artículos difíciles. Pero, ¿perjudica esta amplia documentación al atractivo de la moda del programa? Silver cree que sí. “Existe la posibilidad de que, cuando se emita el programa, ya nos hayamos cansado de los conjuntos”, afirma.

Weinberg está de acuerdo. “La idea de tener todo el vestuario disponible en Instagram incluso antes de que la serie se haya estrenado es definitivamente un signo de cómo han cambiado los tiempos. Es genial, pero también no deja mucho espacio para esa sensación de anticipación que solíamos tener: la sorpresa de lo que un traje podría representar en un determinado contexto, o para una determinada línea argumental”.

¿Los bolsos “it” han sido sustituidos por… bolsos de mano?

Puede que Carrie no se haya decantado por las zapatillas Veja y Converse, pero parece que ha cambiado los bolsos de diseño por los bolsos de mano.

Parker ha sido vista en el set de rodaje llevando dos variedades diferentes de bolsos de mano, ambos con el logotipo de la emisora de radio pública WNYC, que ha llevado con múltiples trajes. No está claro si estaba en el personaje o no, aunque según Page Six, se rumorea que Carrie tiene una nueva carrera como podcaster, lo que explicaría su nuevo accesorio. Pero el cambio definitivamente tiene a los fans preguntándose si los Birkins y los bolsos con cinturón de Gucci harán apariciones (aunque el Fendi Baguette vintage sugiere que Carrie podría estar simplemente mezclando).

¿Está la excolumnista obsesionada con la moda siendo realista? ¿Está aceptando que no tiene suficientes accesorios? ¿Es una decisión ecológica? O, en un movimiento más calculado, ¿está señalando su identidad como partidaria de la radio pública y miembro de la intelligentsia neoyorquina?

Parker luce un bolso de WNYC en el set de “And Just Like That…” a principios de este mes. Crédito: Raymond Hall/GC Images/GC Images

Los hombres parecen llevar el mismo traje

Desde Big hasta Steve Brady (David Eigenberg), SATC a veces tenía problemas con el desarrollo de los personajes masculinos. Los hombres generalmente servían como dispositivos narrativos para las historias de las mujeres, tal vez intencionadamente, y su estilo a menudo era también bidimensional.

El relanzamiento puede no ser una excepción, lo que podría ser la razón por la que todos los hombres de la serie parecen llevar un traje de Paul Smith, según la cuenta @justlikethatcloset de Bazalinchuk.

Chris Noth lució un elegante traje azul en el set de ‘And Just Like That’ este agosto. Crédito: Jason Howard/Bauer-Griffin/Getty Images/GC Images

Steve lleva uno gris junto a Miranda. El mejor amigo gay de Carrie, Stanford Blatch (Willie Garson), lleva un traje azul rey. Anthony Marentino (Mario Cantone) lleva una versión negra del mismo estilo. Y aunque Harry Goldenblatt (Evan Handler) lleva un dos piezas de Hugo Boss, la silueta es casi la misma.

“Es como si los hombres fueran una ocurrencia secundaria, de nuevo, lo que es definitivamente sorprendente”, dijo Silver. “Una de las cosas que realmente ha cambiado desde que empezó este programa es que la moda masculina tiene mucho más protagonismo y es mucho más creativa. Yo habría esperado algo un poco diferente. O al menos una mayor oferta de recursos en cuanto a marcas”.

Otra oportunidad perdida, pues, o quizás otra decisión estilística para mantener la atención en los verdaderos iconos de estilo del programa.

