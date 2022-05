Nadal, Djokovic y Murray critican la decisión de Wimbledon de vetar a tenistas rusos y bielorrusos

macamilarincon

(CNN) — Hay un desacuerdo cada vez mayor entre algunas de las principales estrellas del tenis mundial y sus colegas ucranianos, tanto actuales como anteriores, ante la decisión de Wimbledon de impedir que los competidores de Rusia y Belarús puedan participar debido a la invasión rusa de Ucrania.

Al explicar su postura, Wimbledon señaló que no quería “beneficiar a la maquinaria de propaganda del régimen ruso”.

Sin embargo, Rafael Nadal, Andy Murray y Novak Djokovic ––quienes han ganado 10 títulos de Wimbledon entre ellos–– se unieron a la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y a la Asociación Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés) en su oposición al veto.

Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray criticaron, durante las ruedas de prensa del Abierto de Madrid, la decisión de Wimbledon de no permitir que los tenistas rusos y bielorrusos puedan participar.

“Creo que es muy injusto (para) mis compañeros de tenis rusos, mis colegas”, dijo Nadal durante una conferencia de prensa este domingo antes del Abierto de Madrid. “No es su culpa lo que está pasando en este momento con la guerra”, añadió.

“Lo siento por ellos, Wimbledon simplemente tomó su decisión… El gobierno no los obligó a hacerlo. Veremos qué pasa en las próximas semanas, si los jugadores toman algún tipo de decisión al respecto”, insistió.

Los tenistas ucranianos han apoyado en gran medida la prohibición de Wimbledon. En ese sentido, Sergiy Stakhovsky, quien se retiró a principios de este año y se unió al Ejército de Ucrania para defender su país, rechazó la postura de Nadal.

“@RafaelNadal competimos juntos… Nos hemos enfrentado en el tour”, escribió Stakhovsky en Twitter.

“Por favor, dime cómo es justo que los jugadores ucranianos no puedan regresar a casa. ¿Cómo es justo que los niños ucranianos no puedan jugar al tenis? ¿Cómo es justo que los ucranianos se estén muriendo?”, continuó.

La decisión del club All England Lawn Tennis (AETLC, por sus siglas en inglés) marca la primera vez que los atletas rusos y bielorrusos son excluidos de un evento de tenis de élite, luego de que Moscú lanzara su invasión a Ucrania.

En ese sentido, varios jugadores de alto perfil no podrían competir. Entre ellos, el número 2 del mundo masculino, Daniil Medvedev, y la número 4 del mundo femenino, Aryna Sabalenka.

La bielorrusa Sabalenka llegó a las semifinales de Wimbledon el año pasado.

Murray, quien donará todo el dinero de sus premios de esta temporada a esfuerzos de ayuda humanitaria en Ucrania, dijo que “no apoyaba” el plan para impedir que los jugadores rusos y bielorrusos participaran en Wimbledon. Pero, agregó que no había una “respuesta correcta” a la compleja situación.

“Lo que entiendo de la medida es que los rusos y los bielorrusos pueden jugar si firman una declaración de que están en contra de la guerra y contra el régimen ruso”, dijo a periodistas en el Abierto de Madrid.

“No estoy seguro de cuán cómodo me sentiría si algo les sucediera a los jugadores o a sus familias (como resultado de eso)”, añadió.

Djokovic: “No apoyo la decisión”

En los días posteriores a la invasión a Ucrania, el parlamento de Rusia aprobó una ley que impone penas de cárcel de hasta 15 años por difundir intencionalmente noticias “falsas” sobre el Ejército. Lo que aumenta en gran medida los riesgos de que los rusos se pronuncien contra la guerra.

El actual campeón del US Open, Daniil Medvedev, no podrá competir en Wimbledon este año.

Mientras tanto, Djokovic se refirió a su exclusión del Abierto de Australia por no estar vacunado contra el covid-19, cuando se opuso al veto de Wimbledon por segunda vez.

“No es lo mismo. Pero, pasar por algo similar a principios de este año, es frustrante saber que no puedes jugar”, dijo Djokovic.

“Todavía mantengo mi posición de que no apoyo la decisión (de Wimbledon). Creo que no es justo, no está bien, pero es lo que hay”, añadió.

Tras las críticas del mundo del tenis, la AELTC defendió su decisión en una rueda de prensa la semana pasada.

“Incluso si aceptáramos inscripciones de jugadores rusos y bielorrusos con declaraciones escritas, correríamos el riesgo de que su éxito o participación en Wimbledon se utilizara para beneficiar a la maquinaria de propaganda del régimen ruso. Algo que no podríamos aceptar”, dijo el presidente del torneo, Ian Hewitt a reporteros el martes pasado.

Los tenistas afectados aún no han anunciado una respuesta coordinada. Pero, la ATP y la WTA están discutiendo contramedidas que podrían incluir la eliminación de los puntos de clasificación de Wimbledon.

En una entrevista reciente con CNN, la estrella de tenis ucraniana Marta Kostyuk habló sobre el impacto psicológico que ha tenido en ella la invasión de Rusia.

“Empecé hace un par de semanas, lo que me ayuda enormemente. Pero ya sabes, a veces llega a cierto punto que da miedo, los pensamientos que te vienen”, dijo Kostyuk, quien es extremadamente consciente de la importancia de tratar de manejar sus sentimientos y dice que ha estado trabajando con un psicólogo.

“No quiero decir las palabras porque ya sabes, puedes entender de qué estoy tratando de hablar”, añadió.

“Porque en ese punto, están sucediendo tantas cosas, necesitas cargar tanto a la vez que piensas, ‘ya no puedo con esto'”.

“Estoy como, ¿cuál es el punto al que todo esto llega? Nunca termina, ¿qué debo hacer con mi vida ahora? ¿Para qué estoy viviendo?”, completó.

