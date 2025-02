Trump despide al director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor

La norma que pretendía limitar las comisiones de demora de las tarjetas de crédito a US$ 8 fue posteriormente anulada por un juez federal. La norma de la CFPB sobre las comisiones por descubierto, que las limitaría a US$ 5 -un ahorro sustancial respecto a los US$ 35 que se suelen cobrar a los clientes-, se concluyó a finales del año pasado, pero es probable que también se enfrente a recursos judiciales.

