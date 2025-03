Un repaso por las quejas que surgen en los centros de detención de ICE donde se encuentran recluidos activistas propalestinos

Khan Suri fue transferido el viernes desde el C entro de Detención de Alexandria, en Louisiana –donde sus abogados dijeron que no pudo tener ningún contacto con el mundo exterior– al C entro de Detención de Prairieland , en Texas.

