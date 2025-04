Revocan más de 300 visas de estudiantes mientras el Gobierno de Trump amplía los motivos para la deportación

“Las acciones muy públicas que están siendo tomadas por ICE y el Departamento de Seguridad Nacional alrededor de algunos de estos estudiantes, donde están removiendo a estos estudiantes de sus hogares o de sus calles, eso no se hace usualmente a menos que haya un problema de seguridad cuando se revoca una visa de estudiante”, dijo Sarah Spreitzer del Consejo Americano de Educación a The Associated Press. “La amenaza de esta remoción muy rápida es algo nuevo”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.