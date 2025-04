Ricardo Caruso Lombardi: “A Javier Milei hay que dejarlo laburar los cuatro años”

“Cuántos pueden salir a caminar tranquilo por los barrios. Yo salgo sin ningún patovica. No me tienen identificado con la política. Hoy la gente no le cree a nadie”, lanzó, y cerró: “ Hasta ahora no escuché propuestas, y el único que habla de lo que haríamos soy yo”.

Sobre su identificación política, expresó: “Laburé con Alfonsín, con Menem. Yo laburaba de pibe. Me caían todos bien. Siempre voté al más flojito. No quiero quedar bien con nadie. Me molesta que los pibes estén drogados, que roben, que los abuelos no cobren bien… No hablo como político, sino como ciudadano”.

“Me venían hablando de la política, pero no tenía ganas y estaba con la conducción técnica. Me fui del fútbol enemistado con Tapia y se me empezaron a cerrar puertas”, confesó sobre su decisión de dejar de ser DT, y aclaró: “No soy nada. No tengo ningún partido. De dónde salió él (Oscar Zago) me tiene sin cuidado. Quiero trabajar porque tengo ganas de darle a la gente lo que vive un ciudadano. La cuestión es que se sienten y hagan”.

