Netanyahu promete continuar la guerra en Gaza a pesar de la creciente oposición en Israel

“Muchas palabras y eslóganes no lograrán ocultar la simple verdad: Netanyahu no tiene un plan”, dijo el foro. “No es sorprendente que no haya habido tiempo para preguntas, de lo contrario, habría tenido que responder la más básica: ¿Qué está haciendo exactamente el Estado de Israel para traer de inmediato a los 59 rehenes?”

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.