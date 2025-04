¿Por qué se revocan tantas visas? Cómo la administración Trump usa documento de viaje para expulsar estudiantes y educadores

Tradicionalmente, la expiración de una visa de visitante de intercambio no implica que una persona se considere inmediatamente como residente ilegal en el país. De hecho, el sitio web del Departamento de Estado informa a los titulares de visas J-1 : “Si su visa ha expirado y no planea viajar fuera de Estados Unidos, no necesita renovarla”. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informa a los titulares de visas F-1: “Pueden permanecer en Estados Unidos con una visa F-1 vencida siempre que mantengan su estatus de estudiante”.

