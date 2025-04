¿Quién fue el papa Francisco y qué hizo? La historia del pontífice que clamó por una Iglesia más pobre y humilde

Pero estas medidas suscitaron críticas entre algunos católicos, que acusaron al papa de socavar la doctrina y la tradición. Gran parte de la resistencia provino de una minoría en Estados Unidos y en todo el mundo anglófono. Pero el papa no se dejó influir. “Rezo para que no haya cismas”, dijo en 2019. “Pero no tengo miedo”.

