Las frustraciones de Trump en política exterior se acumulan

Al igual que con China, Trump cedió en su guerra arancelaria con la Unión Europea. Entonces, el comentarista del Financial Times Robert Armstrong enfureció al presidente al acuñar el término T. A. C. O ., por las siglas “Trump Always Chickens Out” (Trump siempre se acobarda).

