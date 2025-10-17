Acusan a hombre de Wisconsin de publicar videos en TikTok pidiendo matar a agentes de ICE

Por Laura Sharman, CNN

Un hombre de Wisconsin enfrenta un proceso judicial por realizar amenazas contra la Policía Federal después de publicar una serie de videos en TikTok en los que pedía que dispararan y mataran a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas, según fiscales federales.

Andrew Stanton, de 38 años, de Kenosha, fue arrestado la semana pasada y acusado el miércoles de tres cargos federales, incluyendo amenaza de agredir, secuestrar o matar a un funcionario estadounidense, según muestran los registros judiciales.

Su detención se produce en medio de una creciente tensión a nivel nacional por las operaciones de control migratorio de la Administración Trump, criticadas por las tácticas agresivas que se observan en los agentes de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado repetidamente que está centrando sus esfuerzos en arrestar a los “peores de los peores” y que sus agentes se enfrentan a un aumento de ataques en su contra.

Stanton se declaró inocente durante la lectura de cargos el jueves en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Milwaukee.

Los fiscales alegan que Stanton estuvo detrás de múltiples videos amenazantes de TikTok publicados desde varias cuentas entre agosto y octubre de este año, según la denuncia penal.

En un video publicado cuatro días antes de su arresto, Stanton supuestamente pidió que se atacara a los agentes de ICE y dijo en el video: “Si ellos (ICE) aparecen en su vecindario… es hora de que empecemos a dispararles”, según la denuncia penal.

CNN se comunicó con el abogado de Stanton para solicitarle comentarios.

En una declaración a The New York Times, John Bradley, abogado de Stanton, manifestó: “Es importante recordar que el contenido de una denuncia penal representa solo una versión de la historia y son solo acusaciones. El Sr.

Stanton se declaró inocente. Se presume su inocencia y nos defenderemos enérgicamente de estos cargos ante el tribunal”.

Stanton también está acusado de sugerir que los tiroteos masivos pueden aplicarse a agentes federales, según la Fiscalía, citando un video publicado en septiembre.

Además, se centró en el asesinato del activista político conservador Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre, al decir “hagan muchos más Charlie Kirk”, en un video publicado ese mismo día, según la denuncia.

Las autoridades comenzaron a investigar la actividad en línea de Stanton en agosto tras recibir una pista del Centro de Inteligencia Estatal de Wisconsin, una oficina federal que rastrea presuntas actividades terroristas.

Los investigadores federales detectaron que una cuenta registrada a nombre de Stanton solicitaba información sobre el paradero de miembros de las fuerzas israelíes en el área de Illinois y Wisconsin, de acuerdo con la denuncia.

Un video publicado a fines de agosto también mostraba a Stanton con un texto superpuesto en la pantalla que decía en parte: “un estado violento solo se puede detener con violencia a cambio” y “creo que deberíamos DESHACER a los agentes federales”, recoge la denuncia.

“Hay que usar balas”, recoge la denuncia como una cita del sospechoso.

Los agentes federales del orden intentaron entrevistar a Stanton varias veces, en persona y por teléfono, a principios de septiembre, pero no tuvieron éxito, según la denuncia.

El 11 de septiembre, un supervisor de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de EE.UU. se identificó por su nombre en un mensaje de texto dirigido a Stanton y le dijo que quería hablar con él sobre sus publicaciones recientes.

En respuesta, Stanton le dijo que se fuera, con un insulto, y le envió una serie de mensajes hostiles, además de uno en el que le pedía reunirse en persona, según la denuncia.

La audiencia preliminar del caso de Stanton está programada para el 1 de diciembre, y su juicio está previsto para el 15 de diciembre, de acuerdo con los registros del tribunal federal.

Un juez ordenó la semana pasada que Stanton permaneciera detenido en espera de su juicio.

