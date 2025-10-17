CNN verifica: Trump afirma falsamente que ningún otro presidente de EE.UU. ha terminado una guerra

Por Daniel Dale, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo múltiples afirmaciones falsas a la prensa durante una reunión este viernes con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca, incluida una afirmación largamente desacreditada sobre la guerra en Ucrania.

Trump repitió su versión falsa sobre la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania en 2022, asegurando que Rusia no logró ganar la guerra en una semana porque decidió invadir por terreno fangoso en lugar de utilizar las autopistas.

“Se quedaron atascados en el barro. Habrían estado en Kyiv muy rápidamente. Se dirigían a Kyiv”, agregó. “Ese fue un momento muy interesante. Cuando los tanques empezaron a rodar y algún general brillante dijo: ‘Vamos por el barro en lugar de bajar por la autopista’. Así que tuvieron un poco de suerte”.

Sin embargo, analistas militares y fuentes ucranianas han señalado que esto no es lo que sucedió. En realidad, Rusia intentó llegar a Kyiv utilizando carreteras y autopistas, pero sus tanques fueron detenidos por la resistencia ucraniana y problemas logísticos, además de las condiciones fangosas.

Rob Lee, investigador principal en el Programa de Eurasia del Instituto de Investigación de Políticas Exteriores, explicó: “Las fuerzas rusas utilizaron las carreteras y autopistas tanto como fue posible durante la invasión inicial, y sufrieron grandes pérdidas en muchas de ellas. Los tanques rusos sí quedaron atascados en el barro, pero esto ocurrió después de que tuvieron dificultades para avanzar por las carreteras. Uno de los factores que dificultó la invasión de Rusia es que no había muchas autopistas y carreteras buenas que condujeran de Belarús a Kyiv, lo que canalizó sus fuerzas”.

Cuando CNN consultó a la Casa Blanca en agosto, un funcionario —bajo condición de anonimato— confirmó que los tanques rusos quedaron atascados en el barro durante e incluso antes de la invasión, y proporcionó enlaces a artículos que lo mencionan.

No obstante, incluso uno de esos artículos contradice la afirmación de Trump de que Rusia no llegó a Kyiv porque eligió no usar las autopistas. El artículo señala: “Los rusos invadieron utilizando las principales autopistas de Ucrania esperando un ataque tipo relámpago que aprovecharía la velocidad y el poder de fuego abrumador para capturar la ciudad capital de Kyiv”.

Trump repitió su afirmación falsa habitual de que ha “resuelto” o “terminado” ocho guerras, una cifra que representa una exageración significativa, ya que incluye dos disputas que no eran guerras y una guerra que aún continúa, según el análisis de CNN. Además, presentó una versión de una afirmación falsa que comenzó a difundir el jueves, sugiriendo que ningún otro presidente de EE.UU. ha terminado una guerra.

“Hasta donde yo sé, nunca hemos tenido un presidente que resolviera una guerra. Ni una sola guerra”, dijo Trump. “Muchos de ellos empiezan guerras, pero no resuelven las guerras, no las arreglan”.

No podemos decir con certeza sobre qué historia Trump tiene “conocimiento”, pero esa narrativa no tiene sentido. Los presidentes de EE.UU. han jugado un papel importante en terminar varias guerras ganándolas, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra del Golfo. Además, los presidentes han negociado numerosos acuerdos de paz en guerras en las que Estados Unidos no estaba involucrado directamente.

El presidente Theodore Roosevelt ganó el Premio Nobel de la Paz en 1906 por su papel en un acuerdo de paz que puso fin a una guerra entre los imperios ruso y japonés; el presidente Jimmy Carter jugó un papel importante en la negociación de un acuerdo de paz de 1979 para poner fin a un largo estado de guerra entre Egipto e Israel; el presidente Bill Clinton desempeñó un papel importante en el acuerdo de paz de 1995 que puso fin a la Guerra de Bosnia; los gobiernos estadounidenses han mediado en una larga lista de otros conflictos armados.

Trump dijo, como lo ha hecho durante años, que les dio misiles antitanque Javelin a Ucrania, mientras que el expresidente Barack Obama “les dio sábanas”. Si bien es cierto que Trump proporcionó Javelins y otras armas a Ucrania y que Obama se negó a hacerlo, Obama no le dio a Ucrania simples sábanas (ni almohadas y sábanas, como también ha dicho Trump). En realidad, el Gobierno de Obama proporcionó más de US$ 600 millones en asistencia de seguridad a Ucrania entre 2014 y 2016, incluyendo radares contraartillería, Humvees blindados, drones tácticos, dispositivos de visión nocturna y suministros médicos, según datos oficiales.

Trump repitió su mentira habitual de que las elecciones de 2020 “fueron manipuladas”. Perdió legítimamente una elección justa ante Joe Biden.

Trump repitió su afirmación falsa de que, a través de los aranceles, “recaudamos cientos de miles de millones de dólares en mi primer mandato provenientes de China”. En realidad, los importadores estadounidenses, no China ni otros países extranjeros, hacen los pagos de aranceles al Gobierno de EE.UU., y a menudo trasladan al menos parte de esos costos a los consumidores; estudio tras estudio, incluyendo uno de la bipartidista Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. del propio Gobierno federal, encontraron que los estadounidenses asumieron casi todo el costo de los aranceles del primer mandato de Trump sobre productos chinos.

Trump repitió una afirmación falsa que hizo durante su primer presidencia, diciendo que una senadora demócrata, la senadora Mazie Hirono de Hawai, “quería un túnel desde el territorio continental hasta Hawai, luego dijo: ‘Bueno, no podemos hacer eso, así que vamos a construir un ferrocarril a Hawai’. ¿Recuerdan?” Pero Hirono nunca pidió tal túnel o ferrocarril; Trump estaba tergiversando un intercambio que Hirono tuvo con un periodista en 2019.

