Trump anuncia que ha conmutado la sentencia del exrepresentante George Santos

Por Samantha Waldenberg y Kaanita Iyer, CNN

El presidente Donald Trump anunció este viernes a través de las redes sociales que ha conmutado la sentencia del exrepresentante caído en desgracia George Santos, quien había estado cumpliendo una condena de siete años por los cargos de fraude que lo llevaron a ser expulsado del Congreso.

“George Santos era algo así como un ‘pícaro’, pero hay muchos pícaros en nuestro país que no están obligados a cumplir siete años de prisión”, escribió el presidente en Truth Social.

“George ha estado en aislamiento durante largos periodos y, según todos los informes, ha sido terriblemente maltratado. Por lo tanto, acabo de firmar una Conmutación de la pena, liberando a George Santos de la prisión INMEDIATAMENTE. ¡Mucha suerte, George! Que tengas una vida plena”, añadió Trump.

La decisión de Trump se produce apenas unos meses después de que Santos, de 37 años, se entregara el 25 de julio para cumplir 87 meses de prisión.

Antes de entregarse, Santos le dijo al medio saudí Al Arabiya English que le pidió un perdón a Trump, pero creyó que lo habían obstaculizado.

“No creo que le haya llegado al presidente”, dijo Santos sobre su solicitud de indulto en aquel momento. “Desafortunadamente, los guardianes han impedido que llegue al presidente”.

Pero incluso desde la cárcel, Santos siguió defendiendo su postura. Según su página verificada en X, escribió una carta abierta a Trump a principios de esta semana, pidiendo “justicia” y afirmando que asume “plena responsabilidad” por sus acciones.

“Señor presidente, no pido compasión. Pido justicia, la oportunidad de reconstruir. Sé que he cometido errores en el pasado. He afrontado las consecuencias y asumo toda la responsabilidad de mis actos. Pero ningún hombre, sin importar sus defectos, merece estar perdido en el sistema, olvidado e invisible, sufriendo un castigo mucho mayor que el que exige la justicia”, escribió Santos en la carta publicada en The South Shore Press.

El bufete de abogados que representó a Santos celebró la decisión del presidente y le dijo a CNN: “Aplaudimos al presidente por corregir esta injusticia”.

Mientras tanto, la conmutación generó reacciones encontradas entre los legisladores.

La representante republicana Marjorie Taylor Greene, quien escribió una carta a Trump en agosto pidiéndole que conmutara la sentencia de Santos, agradeció al presidente en una publicación en X, añadiendo que Santos “fue tratado injustamente y puesto en régimen de aislamiento, ¡lo cual es una tortura!”.

Sin embargo, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó a Trump por centrarse en Santos en lugar de en la atención médica de los estadounidenses, un tema en el centro del actual cierre del Gobierno.

“Donald Trump tiene tiempo para liberar al estafador en serie George Santos de la cárcel. Pero no se molesta en abordar la crisis sanitaria republicana que aplasta a la clase trabajadora estadounidense”, dijo Jeffries en una publicación en X.

En agosto de 2024, el excongresista se declaró culpable de robo de identidad agravado y cargos de fraude electrónico derivados de la actividad durante su campaña de mitad de período de 2022.

“Lamento profundamente mi conducta”, declaró Santos ante el tribunal en ese momento. “Acepto toda la responsabilidad por mis actos”.

Santos fue expulsado del Congreso en diciembre de 2023, antes de completar un mandato completo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, convirtiéndose en el sexto legislador en ser expulsado de la cámara.

Durante su breve periodo en el Congreso, surgieron informes de que Santos había inventado partes de su biografía, incluyendo su historial laboral y su educación. Finalmente, lo admitió.

Santos representó partes de Long Island y Queens e intentó postularse en otro distrito de Nueva York antes de declararse culpable.

Santos había estado cumpliendo su condena en la Institución Correccional Federal de Fairton, en el sur de Nueva Jersey, según la Oficina Federal de Prisiones.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.