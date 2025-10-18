Apoyadas por intensos bombardeos aéreos, las fuerzas rusas avanzan lentamente en Ucrania

Por Tim Lister y Svitlana Vlasova, CNN

Las fuerzas rusas siguen avanzando lentamente a lo largo de varias partes de la extensa línea del frente en Ucrania, a pesar de otro llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un cese de los combates en las líneas existentes.

Ambos bandos “deberían detenerse donde están”, dijo Trump en redes sociales el viernes, tras reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la ciudad de Washington.

Pero los rusos parecen empeñados en consolidar sus logros militares antes de la llegada del invierno. El viernes, usaron un número récord de 268 bombas aéreas guiadas, según las fuerzas armadas ucranianas, en comparación con un promedio de 170 a 180 por día usadas en las últimas semanas. Estas bombas, que transportan hasta 1.500 kilogramos de carga explosiva, apuntan principalmente a fuerzas e infraestructuras ucranianas cerca de las líneas de frente.

Los rusos también han continuado con bombardeos nocturnos de drones y misiles contra objetivos en toda Ucrania, especialmente contra infraestructuras energéticas. En septiembre, se lanzaban un promedio de más de 180 drones cada noche, más del doble que a principios de año.

En los últimos días, los ucranianos reconocieron que alrededor del 20 % no están siendo interceptados.

Para algunos analistas, el Kremlin no tiene ningún incentivo para comprometerse.

“Moscú ha desarrollado nuevas formas de usar drones para localizar y matar soldados ucranianos y destruir activos ucranianos, convirtiendo lo que antes era un área de debilidad en una de fortaleza”, escribe Dara Massicot, analista veterana de Rusia, en Foreign Affairs.

“Ha construido mejores misiles y creado sistemas blindados más resistentes y capaces. Está dando a los comandantes subalternos más libertad para planificar”, añade Massicot.

Una de las ciudades donde los ucranianos están bajo creciente presión es Kupiansk, en la región norte de Járkiv. Los militares rusos han avanzado al norte y este de la ciudad, que ha estado sitiada durante más de un año.

Un conocido bloguero ruso, War Gonzo, dijo este sábado en Telegram que también había combates en el centro de Kupiansk. Unos 80 soldados rusos se habían infiltrado en la ciudad, reconocieron las fuerzas armadas ucranianas el jueves, y sus defensores estaban “haciendo todo lo posible por limpiar Kupiansk de invasores rusos y evitar la acumulación de infantería enemiga en la ciudad”.

Un bloguero militar ucraniano, Bohdan Miroshnikov, dijo esta semana que la táctica rusa “puede llevar al control (si las fuerzas de refuerzo pueden llegar y consolidar sus posiciones)”. Añadió que, si bien la situación era muy complicada, “la ocupación total de la ciudad aún está muy lejos”.

También en la región de Járkiv, más cerca de la frontera internacional, los rusos han reivindicado avances cerca de la ciudad de Vovchansk, incluida la toma de una aldea cercana.

En Donetsk, los combates continúan con intensidad alrededor de Pokrovsk, con un bloguero militar ruso afirmando este sábado que los militares rusos están avanzando hacia las afueras noroccidentales de la ciudad. Por su parte, las fuerzas armadas de Ucrania aseguraron haber recuperado unos 180 kilómetros cuadrados (km2) de territorio en la zona de Pokrovsk en los últimos dos meses, en una serie de contraataques.

Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, insistió el viernes en que los rusos no tienen “la iniciativa estratégica. Al costo de enormes pérdidas, el adversario solo ha logrado pequeños avances en ciertas secciones del frente”.

“Los guerreros ucranianos han detenido la campaña ofensiva de primavera-verano del enemigo”, añadió Syrskyi. Rusia ha ganado aproximadamente 310 km2 de territorio en las últimas cuatro semanas, aproximadamente la mitad de lo que capturó en las cuatro semanas anteriores, según el Centro Belfer para la Ciencia y Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard.

Y los avances rusos tienen un alto costo. Hasta 250.000 soldados rusos han muerto en Ucrania, con más de 950.000 bajas totales rusas, según una estimación de junio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de reflexión con sede en Estados Unidos.

Casi 14.000 soldados rusos han muerto o han resultado heridos solo en el área de Pokrovsk desde fines de agosto, según el mando militar de Ucrania. CNN no puede verificar las cifras del campo de batalla.

Frente a estas pérdidas, el Ministerio de Defensa ruso parece estar cambiando su forma de reclutar personal adicional. En las últimas semanas, las regiones rusas han comenzado a reducir los generosos bonos de incorporación utilizados para atraer reclutas.

El Kremlin tradicionalmente ha dependido de incentivos financieros para atraer voluntarios y evitar otra movilización, pero la práctica “probablemente está alcanzando rendimientos decrecientes, lo que podría obligar al Kremlin a adoptar un enfoque alternativo”, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), con sede en Washington.

“Rusia podría comenzar a movilizar miembros de la reserva activa de Rusia de forma continua para sostener sus operaciones de combate en Ucrania”, según el ISW.

Por su parte, Ucrania apuesta por ataques de largo alcance dirigidos a la infraestructura energética rusa para convencer al Kremlin de aceptar negociaciones. Ha incrementado la producción de sus propios misiles de crucero, aunque aún no ha logrado convencer a Trump de suministrar misiles Tomahawk.

Desde principios de año, se han realizado ataques exitosos contra 45 instalaciones del sector de combustibles y energía de Rusia, según Syrskyi. Analistas de la industria estiman que una quinta parte de la capacidad de refinación de Rusia ha sido interrumpida.

Pero a pesar de las bajas y el daño a la economía rusa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha mostrado señales de estar de acuerdo con un alto el fuego ni con negociaciones con Ucrania.

Más de 1.300 días después de que comenzara la invasión rusa a gran escala, como dice un experto, “Ucrania no puede destruir la capacidad bélica de Rusia, mientras que Rusia parece incapaz de derrotar militarmente a Ucrania”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.