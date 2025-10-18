Ecuador confirma que llegó al país el sobreviviente del ataque de EE.UU. a lancha en el Caribe

Por Ana María Cañizares y Anabella González, CNN en Español

Uno de los sobrevivientes del ataque de Estados Unidos ocurrido el jueves contra una embarcación en el Caribe fue enviado a Ecuador este sábado y ya se encuentra en el país, según confirmó el ministerio del Interior de Ecuador a CNN.

Las autoridades informaron que el sobreviviente llegó a las 11 de la mañana (hora local) “y está siendo evaluado médicamente”. Respecto de su situación legal, agregaron que “luego se dará el proceso legal pertinente” y no dieron más detalles.

CNN intenta obtener más información sobre el sobreviviente al ataque.

Más temprano este sábado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, había anunciado que liberaría a los dos sobrevivientes del ataque y los enviaría a sus países de origen, Ecuador y Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que recibieron al otro sobreviviente y que “será procesado de acuerdo a las leyes”, según dijo en X.

El ataque del jueves es el sexto que se conoce contra un barco en el Caribe presuntamente involucrado en el narcotráfico.

En los últimos meses, Estados Unidos ha desplegado decenas de activos militares en el Caribe y promete más ataques contra supuestas embarcaciones narcotraficantes, como parte del objetivo del Gobierno de Trump para reducir el flujo de drogas hacia EE.UU. y presionar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El miércoles, Trump afirmó que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a operar dentro de Venezuela para ejecutar operaciones letales y llevar a cabo acciones encubiertas en la región.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

