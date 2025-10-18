La extraordinaria retórica del Partido Republicano sobre las manifestaciones “No Kings”

Análisis de Aaron Blake, CNN

El presidente Donald Trump y sus aliados han pasado semanas intentando minuciosamente fabricar una imagen de una izquierda estadounidense irremediablemente violenta.

Esto a pesar de una serie de fallos de jueces, incluidos varios nombrados por republicanos, que afirman que la imagen que se está pintando es un espejismo.

Y a pesar de datos contundentes que muestran que, si bien la violencia de izquierda ha aumentado este año, aún palidece ante décadas de violencia de derecha.

Pero antes de las manifestaciones “No Kings” programadas en todo el país este sábado, el esfuerzo del Partido Republicano ha dado un giro bastante sorprendente.

El equipo de Trump y sus aliados sugirieron que las manifestaciones, que probablemente atraerán a millones de personas, estarán esencialmente repletas de Antifa, simpatizantes del terrorismo e incluso los propios terroristas.

Sí, es infundado y desagradable. Pero también es muy sospechoso en términos estratégicos.

La retórica del Partido Republicano en torno a este tema, y ​​la base demócrata en general, se ha vuelto notablemente más intensa.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Louisiana, las ha calificado de manifestaciones de “odio a Estados Unidos” y ha dicho que se trata de “todo el ala pro-Hamas y, ya saben, la gente de Antifa”.

Un miembro de su equipo de liderazgo, el representante Tom Emmer de Minnesota, describió las manifestaciones como realizadas por el “ala terrorista” del Partido Demócrata.

El senador Roger Marshall de Kansas predijo que los “manifestantes pagados” y los “agitadores” requerirían llamar a la Guardia Nacional.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que las protestas de “No Kings” eran “parte de Antifa”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que participarían los “más desquiciados del Partido Demócrata”.

Otros han intensificado su retórica sobre la izquierda en otros contextos.

La secretaria de Justicia Pam Bondi sugirió que el hecho de que a los manifestantes se les entregaran carteles iguales podría ser, de alguna manera, una prueba de financiación de Antifa. (Los propios mitines de Trump suelen incluir personas con carteles iguales que se repartieron, como señaló el comediante Jimmy Kimmel).

Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió quizás los comentarios más extremos el jueves en Fox News.

“El principal electorado del Partido Demócrata está formado por terroristas de Hamas, inmigrantes ilegales y criminales violentos”, dijo Leavitt.

Lo primero que hay que destacar es que los tipos de pinceladas generales que se están empleando aquí son exactamente las que los republicanos han criticado anteriormente.

Llevan años criticando a Hillary Clinton por incluir a un gran número de partidarios de Trump en lo que ella llamó una “cesta de deplorables”.

Incluso hace menos de un año, parecían indignados porque el presidente Joe Biden, posiblemente, llamó “basura” a algunos partidarios de Trump.

La propia Leavitt presentó este último episodio como prueba de que Biden y Kamala Harris “desprecian a las decenas de millones de estadounidenses que apoyan” a Trump.

Los comentarios también llegan mientras los republicanos, tras el asesinato de Charlie Kirk, intentaron vincular el endurecimiento de la retórica (cosas como llamar a Trump “fascista”) con la violencia política.

¿No se aplica esto también a llamar simpatizantes del terrorismo a amplios sectores del electorado?

El Gobierno ha pasado de criticar esas pinceladas generales a aceptarlas.

Pero más allá de eso, es una estrategia extraña.

Después de todo, estas no son las primeras manifestaciones de “No Kings”. También se celebraron en todo el país en junio, y fueron mayoritariamente pacíficas.

Las escenas estaban llenas de estadounidenses liberales de aspecto normal que expresaban sus opiniones.

Esta semana, Fox News logró encontrar cinco incidentes de violencia y/o arrestos en las manifestaciones de junio, que, nuevamente, atrajeron a millones de personas.

Pero dos de ellos fueron, en realidad, presuntos ataques contra los manifestantes, con personas que presuntamente los agredieron con vehículos motorizados.

En otro caso en Florida, dos de las tres personas arrestadas eran contramanifestantes.

Un cuarto ejemplo fue un tiroteo mortal perpetrado por un “peacekeeper” que, al parecer, temía que alguien estuviera a punto de perpetrar un tiroteo masivo. (Hasta el mes pasado, no estaba claro si el “peacekeeper” o el otro hombre enfrentarían cargos).

Este sábado cualquier cosa puede pasar, pero las escenas también podrían proporcionar un contrapunto bastante rápido a la realidad alternativa que el Partido Republicano está intentando pintar.

Políticos demócratas como el gobernador de California, Gavin Newsom, y muchos otros esta semana han insistido en que estos comentarios refuerzan la necesidad de mantener la calma durante las marchas.

Algunos han advertido a los asistentes que no le den a la administración ninguna escena que pueda servirle de pretexto para la militarización del país por orden de Trump.

El senador Rubén Gallego de Arizona insistió en que Trump está “tratando de incitar a la violencia como justificación solo para tener más control”.

En todo caso, las escenas ocurridas en Portland, Oregon, en las últimas semanas sugieren que se están recibiendo tales mensajes.

Los manifestantes han optado por disfrazarse y participar en protestas desenfadadas. Sus esfuerzos parecen encaminados a delatar la ridiculez de la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional. Un juez designado por Trump ha declarado que las denuncias de violencia del Gobierno en Portland —que Trump ha calificado de “devastada por la guerra”— carecen de fundamento.

Hasta este momento, el argumento de Trump de que la izquierda es inusualmente violenta no parece haber penetrado en la opinión pública estadounidense.

Una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette realizada el mes pasado mostró que los estadounidenses están divididos casi por igual sobre si la violencia de izquierda o de derecha es un problema mayor.

Y un sondeo de CBS News-YouGov realizado este mes mostró que un número significativamente mayor de estadounidenses calificó al Partido Republicano de “extremo” (59 %) mientras que un 46 % dijo lo mismo del Partido Demócrata.

Hay mucho en juego. En la medida en que Trump logre convertir esto en realidad en la mente de los estadounidenses, abrirá la puerta a todo tipo de poderes que anhela.

Esto no se limita a militarizar el territorio estadounidense, sino también a usar herramientas de mano dura para reprimir a la izquierda política, como ha dejado claro que le gustaría mucho hacer.

Este sábado comienza una nueva etapa en este momento de alto riesgo para nuestro país.

