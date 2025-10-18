Millones de estadounidenses están en riesgo de perder cupones de alimentos el próximo mes por el cierre del Gobierno

Por Tami Luhby, CNN

Aproximadamente 42 millones de personas están en riesgo de perder asistencia alimentaria esencial en noviembre debido al cierre del Gobierno federal. Y no está claro si el Gobierno de Trump intervendrá para encontrar los fondos necesarios para continuar pagando los beneficios, como lo ha hecho con otras prioridades.

El programa de cupones de alimentos se quedará sin fondos en dos semanas, dijo la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, a los periodistas en la Casa Blanca el jueves.

“Estamos hablando de millones y millones de familias vulnerables, de familias que padecen hambre, que no tendrán acceso a estos programas debido a este cierre”, señaló.

Al igual que otros miembros del Gobierno de Trump, Rollins culpó a los demócratas, publicó el jueves en X, que están poniendo “su agenda política por encima de la seguridad alimentaria para las familias estadounidenses”.

Los demócratas han argumentado que los republicanos son responsables de no estar dispuestos a negociar un acuerdo de gasto que incluya la extensión de los subsidios a las primas mejoradas de Obamacare que están por expirar.

Los comentarios de Rollins llegaron una semana después de que el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. informara a los estados que no hay suficiente dinero para pagar los beneficios completos de cupones de alimentos en noviembre si continúa la falta de fondos federales. La agencia pidió a los estados que pospongan los pagos de noviembre hasta nuevo aviso.

Aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses recibe ayuda para comprar alimentos a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), el nombre formal de los cupones de alimentos. Un pilar clave de la red de seguridad nacional, el programa proporciona a los inscritos un beneficio mensual promedio de US$ 188 por persona, de acuerdo con datos de mayo.

El programa de lucha contra el hambre más grande del país, SNAP, tiene un fondo de contingencia de aproximadamente US$ 6.000 millones, pero se espera que los beneficios de noviembre alcancen alrededor de US$ 8.000 millones. El plan de cierre del USDA señaló que hay fondos de contingencia plurianuales disponibles para financiar los beneficios en caso de una interrupción.

Al preguntarle si el USDA tiene la intención de realizar al menos un pago parcial de la prestación el próximo mes, un alto funcionario de la agencia señaló los comentarios de Rollins de que la financiación del programa se agotará en dos semanas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó duramente al Gobierno de Trump por exigir a los estados que suspendieran el proceso de emisión de beneficios mensuales.

“Esta es una decisión deliberada y sin precedentes destinada a perjudicar a millones de familias estadounidenses trabajadoras; en cambio, el Gobierno federal debería priorizar a los más vulnerables y hacer que los fondos estén disponibles para este programa crucial”, dijo Hochul, demócrata, en un comunicado el viernes.

El programa de cupones de alimentos es el segundo recurso vital de asistencia nutricional en riesgo de quedarse sin fondos debido al actual enfrentamiento en el Capitolio entre republicanos y demócratas por la aprobación de un paquete de gastos federales para el año fiscal actual. El estancamiento obligó al Gobierno federal a cerrar el 1 de octubre.

WIC, que proporciona ayuda alimentaria a casi 7 millones de mujeres embarazadas, nuevas madres y niños pequeños, estaba a punto de agotar sus fondos a principios de este mes. Pero el Gobierno de Trump desvió US$ 300 millones en ingresos por aranceles que normalmente se utilizan para financiar programas de nutrición infantil para mantener WIC en funcionamiento. Según la Asociación Nacional WIC, la inyección debería ser suficiente para cubrir los beneficios por el resto del mes.

Sin embargo, no hay suficientes ingresos por aranceles para también apuntalar el programa de cupones de alimentos para noviembre, dijo un alto funcionario del USDA a CNN.

La inminente falta de fondos ya está obligando a 17 estados a dejar de aceptar nuevas solicitudes de cupones de alimentos. Esto se debe a que sus sistemas exigirían que envíen pagos parciales de octubre junto con los beneficios de noviembre. Otros estados pueden separar los pagos de los dos meses y pueden distribuir la ayuda de octubre a los nuevos inscritos.

Esta no es la primera vez que los cupones de alimentos han estado en riesgo durante un cierre del Gobierno. Durante el impasse récord que comenzó en diciembre de 2018, el USDA dijo inicialmente que los beneficios se agotarían a finales de enero. Pero luego la agencia dijo que usaría una disposición que le permite hacer pagos obligatorios dentro de los 30 días posteriores a la interrupción de la financiación del Gobierno para cubrir los pagos de febrero. Esa solución finalmente no fue necesaria, ya que el cierre terminó a finales de enero.

Los cupones de alimentos brindan asistencia fundamental a las familias que necesitan ayuda para poder comer, dijo Gina Plata-Niño, directora interina de SNAP en el Centro de Investigación y Acción Alimentario, un grupo de defensa.

Los beneficios de noviembre son especialmente importantes con el Día de Acción de Gracias acercándose, dijo. Y los bancos de alimentos no pueden llenar ese vacío, ya que ya están bajo presión.

El Gobierno debe actuar con urgencia para proteger los beneficios de los cupones de alimentos, como lo ha hecho con sus otras prioridades durante el impasse, indicó Ty Jones Cox, vicepresidente de asistencia alimentaria del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, de tendencia progresista.

“No podemos permitir que los hogares que necesitan ayuda para comprar alimentos se conviertan en otra víctima de este cierre”, dijo.

