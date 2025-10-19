Los San José Sharks se disculpan por el mensaje ofensivo sobre ICE mostrado durante la Noche de la Herencia Hispana

Por Martin Goillandeau, CNN

Los San Jose Sharks se disculparon después de que un mensaje aparentemente ofensivo, que parecía elogiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), apareciera en el marcador del estadio durante la celebración de la herencia hispana del equipo el sábado por la noche contra los Pittsburgh Penguins.

Un video compartido con CNN mostró el marcador: “¡A LOS SEGUIDORES DE LOS SJ SHARKS LES ENCANTA EL ICE! ¡A POR ELLOS, CHICOS!”. Se puede escuchar a algunas personas en el SAP Center de San José, California, abucheando en respuesta.

Jessica Clark, aficionada de los Sharks, declaró a CNN que ella y su grupo estaban “horrorizados” por el mensaje. “Son mi equipo favorito —incluso tengo tatuajes—, pero esto debería haberse detectado”, dijo.

En un comunicado publicado posteriormente en X, el equipo de la NHL declaró: “Durante el primer intermedio del partido de esta noche, un mensaje con palabras ofensivas, enviado externamente, se mostró inadvertidamente en el marcador del estadio”.

Sharks Sports & Entertainment declaró que el mensaje no reflejaba los valores de la organización y no se había detectado durante su proceso de revisión estándar. El equipo expresó su profundo pesar y afirmó que investiga el origen del mensaje.

El incidente ocurrió durante la “Noche de Los Tiburones”, la novena celebración anual de los Sharks, que celebra el “compromiso del equipo con la vibrante comunidad hispana del Área de la Bahía”, según el sitio web del club.

Los Sharks terminaron perdiendo contra los Penguins por 3-0.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.