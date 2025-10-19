Mapa de resultados de las elecciones de Bolivia 2025: dónde ganan Quiroga y Paz

CNN en Español

Los bolivianos emitieron su voto el domingo 19 de octubre de 2025 en segunda vuelta.

A medida que avance el escrutinio oficial, los mapas que acompañan esta cobertura permitirán visualizar el respaldo territorial de cada candidato y cómo se reconfigura el panorama político nacional, departamento por departamento.

Tenga en cuenta que los resultados del conteo rápido o preliminar de momento son distintos a los del escrutinio oficial, que tardará más tiempo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.