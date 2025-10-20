EE.UU., México, Costa Rica y Jamaica anuncian candidatura conjunta para organizar la Copa del Mundo Femenina de 2031

Por Edgar Avilés, CNN en Español

Las federaciones de fútbol de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica anunciaron este lunes su candidatura conjunta para ser anfitrionas de la Copa Mundial de Futbol Femenino de la FIFA en 2031, con el objetivo de organizar un torneo de gran impacto.

El anuncio oficial tuvo lugar este lunes en la ciudad de Nueva York, marcando un suceso único para las federaciones de la Concacaf, que podrían realizar el Mundial Femenino más grande de la historia uniendo Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para celebrar el fútbol.

De ganar la candidatura, esta sería la cuarta ocasión que la justa mundialista se realice en el continente de América. Previamente se llevó a cabo en Estados Unidos en las ediciones de 1999 y 2003, y también se organizó una en Canadá en 2015.

La candidatura oficial y la documentación relativa serán entregadas a la FIFA el próximo mes en noviembre. El máximo organismo del fútbol dará a conocer su decisión en el Congreso FIFA a realizarse en Vancouver, Canadá, el 30 de abril del año entrante.

La justa de 2031 proyecta recibir a 4,5 millones de fanáticos en los estadios de las cuatro naciones anfitrionas, lo que, de cumplirse, marcaría un récord dentro y fuera del campo.

Hasta el momento esta es la única candidatura que se ha presentado ante la FIFA, por lo que, de no mediar sorpresas, se haría realidad. La edición de 2035, en cambio, se realizaría en Europa, también con cuatro anfitriones: Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

México busca organizar su cuarto Mundial de mayores de la FIFA, tras ser anfitrión de tres Copas del Mundo masculinas en 1970, 1986, además del próximo en 2026. La de 2031 podría ser el primer Mundial femenino del que este país latinoamericano sea sede.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de liderar esta candidatura para la Copa Mundial Femenina 2031 junto con nuestros socios de la Concacaf en México, Costa Rica y Jamaica”, dijo la presidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Cindy Parlow Cone. “Nos entusiasma impulsar un progreso duradero para el fútbol femenino creando un legado que trascienda el 2031 y establezca un nuevo estándar global para este deporte”.

El presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, agregó que “la Concacaf apoya plenamente esta candidatura de cuatro naciones, que encarna nuestra filosofía de ‘Una Concacaf’”. “Ser sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031 aprovechará este impulso, inspirando a las futuras generaciones de jugadoras y aficionados en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe”, dijo Montagliani.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.