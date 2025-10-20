La Cruz Roja va en camino a recibir los restos de otro rehén en Gaza

Por Billy Stockwell, CNN

La Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en Gaza para recibir un ataúd con los restos de uno de los rehenes, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) este lunes.

“La Cruz Roja se dirige al punto de encuentro en el sur de la franja de Gaza, donde se le entregará el ataúd de un rehén fallecido”, dice un comunicado las FDI y la Agencia de Seguridad de Israel.

La víctima aún no ha sido identificada formalmente. En su comunicado, las FDI instaron al público a actuar con “sensibilidad y esperar la identificación oficial, que primero se proporcionará a las familias”.

“Hamas debe cumplir el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos”, añade el comunicado.

El brazo armado de Hamas, las Brigadas al-Qassam, también confirmaron hace poco que estaba previsto que se realizara el traslado.

