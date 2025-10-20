Las 5 cosas que debes saber este 20 de octubre: Rodrigo Paz gana en Bolivia, Trump contra Petro, alto el fuego en Gaza

Por CNN en Español

Bolivia cambia su rumbo político. Trump cancela la ayuda financiera a Colombia. Roban joyas de “valor invaluable” del Louvre. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta electoral en Bolivia con el 54,57 % de los votos y le sacó casi 10 puntos de ventaja a Jorge “Tuto” Quiroga, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral con poco más del 97 % de las actas procesadas. Asumirá el 8 de noviembre.

En una escalada dramática en su enfrentamiento con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Donald Trump anunció que pondrá fin a todos los pagos y subsidios de Estados Unidos a Colombia bajo el argumento de que Petro “no hace nada para detener” la producción de drogas en su país.

El alto el fuego en Gaza negociado por Estados Unidos parece haber sobrevivido a su primera prueba importante, ya que Israel y Hamas afirmaron su compromiso con el acuerdo después de que dos soldados israelíes murieran en el enclave este domingo, lo que desencadenó oleadas de ataques aéreos de Israel.

Amazon informó que su unidad de servicios de computación en la nube, Amazon Web Services, se vio afectada por una interrupción, lo que hizo que se cayeran servicios de varios sitios web y aplicaciones populares en todo el mundo, incluidos Snapchat, Facebook y Fortnite.

Ese domingo amaneció despejado y azul en los suburbios de Chicago, un día perfecto para celebrar un cumpleaños. Sin embargo, eso cambió de repente cuando los padres de la familia Enciso fueron detenidos por las autoridades de inmigración y sus hijos quedaron a la deriva.

Marruecos se corona campeón del Mundial Sub-20

El seleccionado africano ganó su primer Mundial Sub-20 con un triunfo por 2 a 0 contra Argentina.

El príncipe Andrés renuncia a sus títulos reales

El príncipe Andrés anunció que renunciaba al uso de sus títulos y honores reales, y que ya no sería conocido como el duque de York. Se cree que el rey Carlos III del Reino Unido está conforme con la decisión.

“Desastre nacional” para Francia: roban joyas de valor incalculable del Louvre

Un grupo de ladrones robó joyas de “valor incalculable” del Louvre, en París, durante un asalto de apenas siete minutos, según informó el ministro del Interior de Francia. Esto es lo que hurtaron del museo más visitado en el mundo.

Es el número de empleados de la ONU detenidos por los rebeldes hutíes de Yemen el domingo, un día después de que asaltaran una instalación de la organización en Sana.

“Me parece que (Trump) está tomando nuestro Gobierno, nuestra democracia, y desmantelándola pieza por pieza, lenta pero seguramente, si nos quedamos sentados sin hacer nada al respecto”

— Lo dijo la jubilada del Gobierno Peggy Cole luego de conducir casi 10 horas desde su ciudad natal de Flint, Michigan, para unirse a una protesta de ‘No Kings’ en la ciudad de Washington.

Disfraces destacan en las protestas “No Kings” contra Trump en EE.UU.

Inspirados por las protestas de Portland, varios asistentes a la segunda jornada de movilizaciones ‘No Kings’ decidieron asistir disfrazados de personajes como tiburones, abejas, ranas e incluso dragones.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El papa León XIV canonizó en una ceremonia en la plaza de San Pedro ante decenas de miles de fieles a José Gregorio Hernández, médico laico, y Carmen Rendiles, religiosa, los primeros santos de Venezuela.

