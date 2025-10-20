Petro dice que Colombia no participará de una “invasión de Venezuela” y que Trump es el “primer responsable” de la crisis

Por CNN en Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este lunes que el “primer responsable” de la crisis en Venezuela es Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y aseguró que el Ejército de Colombia no participará de una “invasión de Venezuela” y eso “da rabia” al mandatario estadounidense.

“El primer responsable es el señor Trump”, dijo Petro, tras mencionar que en el primer gobierno de Trump “asi hubo guerra entre Colombia y Venezuela”.

“Le da rabia que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor, a que estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir a dónde están sus primos y sobrinos, a que los maten como en Gaza”, agregó.

CNN ha contactado al Departamento de Estado de EE.UU. para solicitar comentarios sobra las palabras de Petro.

Petro y Trump están protagonizando una escalada en los últimos meses, que incluye la decertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, la cancelación de ayuda financiera y la imposición de nuevos aranceles a los productos del país sudamericano.

Al anunciar la cancelación de ayuda, Trump dijo que Petro “no hace nada para detener” la producción de drogas en su país, “a pesar de los pagos y subsidios a gran escala por parte de Estados Unidos”. Trump consideró que esto era una “estafa a largo plazo contra Estados Unidos”.

Todo este intercambio ocurre en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en lo que la Casa Blanca dice es una operación contra el narcotráfico, mientras Venezuela sostiene en cambio que se trata de un intento de cambio de régimen.

