Dos heridos, incluido un alguacil, tras dispararse el arma de un agente de ICE en operación migratoria en Los Ángeles

Dos personas resultaron heridas, incluido un alguacil de EE.UU., durante una operación de control migratorio la madrugada de martes en Los Ángeles, según informó a CNN una fuente policial.

El arma de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se disparó después de que un individuo aparentemente embistiera un vehículo que formaba parte de un equipo de ICE y alguaciles estadounidenses dedicados a la vigilancia migratoria, dijo la fuente.

Actualmente se desconoce el estado del sospechoso. Anteriormente, la fuente policial había dicho a CNN que el sospechoso estaba “gravemente herido”.

El alguacil estadounidense que resultó herido en el incidente se encuentra actualmente en condición estable, confirmó en un comunicado la Oficina Central de los Alguaciles de California.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que el incidente ocurrió durante una “operación policial de control de tráfico selectiva”.

“Los agentes del orden de ICE, asistidos por los alguaciles de EE.UU., detuvieron al inmigrante indocumentado en un procedimiento estándar. El inmigrante indocumentado utilizó su vehículo como un arma y comenzó a embestir el vehículo policial en un intento de escapar”, dijo la agencia en un comunicado. “Temiendo por la seguridad del público y los agentes, nuestros agentes siguieron su entrenamiento y dispararon tiros defensivos. El inmigrante indocumentado recibió un disparo en el codo y un agente del orden fue herido en la mano por una bala de rebote. Ambos están en el hospital”.

Los investigadores creen que los disparos comenzaron después de que un agente de ICE confrontara el vehículo del sospechoso y rompiera una ventana con su arma de servicio, según la fuente policial. Mientras intentaban detener al sospechoso, las autoridades creen que el arma del agente se disparó, hiriendo tanto al sospechoso como a un alguacil estadounidense adjunto.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles para obtener más información.

