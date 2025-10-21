El pueblo de pescadores de 1.500 habitantes que llega a la UEFA Champions League

Por Jamie Barton y Issy Ronald, CNN

En un pequeño pueblo pesquero sueco, hay un diminuto estadio de fútbol escondido junto a un camping y a orillas del mar Báltico. Es el tipo de lugar donde el terreno es tan llano que el horizonte se extiende justo por encima de los árboles y el cielo se ensancha tanto que parece posible tocarlo.

Aquí, en este modesto lugar, se desarrolló una de las historias más importantes del fútbol europeo esta temporada. Nadie esperaba que el Mjällby AIF, un equipo que juega en un pueblo de unos 1.500 habitantes, compitiera por la liga sueca. Al fin y al cabo, su presupuesto es una fracción del de algunos de los equipos más grandes de Suecia.

Sin embargo, el lunes, el equipo dio una de las mayores sorpresas de este deporte y ganó la Allsvenskan, la máxima categoría del fútbol sueco.

“Son 1.500 habitantes en el pueblo donde juegan, y uno se queda atónito al ver este fútbol de élite”, dice a CNN Sports Erik Hadzic, reportero de TV4 Fotbollskanalen, quien ha cubierto al equipo durante los últimos cinco años. “La victoria del Mjällby en el campeonato sueco es posiblemente la mayor sensación en la historia de la liga sueca”.

El pequeño equipo de Hällevik no solo ha ganado la liga, sino que ha arrasado con la competencia.

Tras haber perdido solo un partido en toda la temporada, actualmente aventaja por 11 puntos a su inmediato perseguidor, el Hammarby, que está en segundo lugar. Con su victoria por 2-0 sobre el IFK Göteborg, el Mjällby se aseguró el título a falta de tres jornadas.

Si gana incluso uno de los partidos que le quedan, o empata dos, el Mjällby establecerá un nuevo récord de puntos acumulados por un equipo de la Allsvenskan, superando el récord establecido por el gigante sueco Malmö FF en 2010 e igualado por el AIK en 2018.

“El Malmö es el club más rico de Suecia y el Mjällby cuenta con aproximadamente el 15 % de su presupuesto, por lo que todos creían que el Malmö ganaría su tercer título consecutivo antes de que comenzara esta temporada”, explica Hadzic.

Incluso cuando el Mjällby tuvo un buen comienzo de temporada, el equipo seguía sin ser considerado un aspirante al título. Fue solo después de derrotar al Malmö en agosto que “de repente, lo sentí: ‘Sí, realmente podían lograrlo’”, añade Hadzic.

El fútbol europeo no es ajeno a las historias de David y Goliat en los últimos años. Leicester City, Bayer Leverkusen y Montpellier han sorprendido a sus respectivas ligas al alzarse con títulos altamente improbables.

Pero incluso los protagonistas de esas historias no comenzaron una década antes estancados en la tercera división y luchando contra la bancarrota.

“Realmente no se puede comparar, porque el Leicester todavía tenía dueños muy ricos”, dice Olof Lundh, periodista deportivo sueco, a CNN Sports. “Me cuesta encontrar logros equivalentes, sobre todo teniendo en cuenta que son de este municipio tan pequeño”.

“Ni siquiera deberían estar en la primera división”, añade. “El solo hecho de estar en la primera división es impresionante, y estar en la mitad superior de la primera división es superimpresionante, y luego ganar el título, es increíble”.

La pregunta obvia, entonces, es: ¿cómo sucedió esto exactamente? ¿Cómo es posible que un equipo de un pueblo de aproximadamente 1/250 del tamaño de Malmö pueda plantar cara a la élite sueca y tener posiblemente la mejor temporada de la historia del país?

Bajo la dirección de Magnus Emeus, un empresario local que regresó a su ciudad natal tras trabajar en el extranjero, Mjällby ha seguido una filosofía según la cual “se supone que hay que medirlo todo”, dice Lundh.

“Creo que han sido muy inteligentes y han trabajado muy duro”, añade Hadzic. “Han sido tremendamente buenos en su búsqueda de talento. Han encontrado buenos jugadores, les están dando una segunda oportunidad y han florecido en Mjällby”.

Y cuando tu pueblo es tan pequeño que todos se conocen —el entrenador de Mjällby es director de escuela y su ojeador es cartero—, tus debilidades pueden convertirse en tus mayores fortalezas.

“Es un conjunto basado en un gran espíritu de equipo”, explica Hadzic. “Algunos jugadores viven en el mismo piso”.

“Es algo que nunca pensé que sucedería en mi vida. Estoy increíblemente agradecido con este grupo”, comentó el delantero Jacob Bergstrom el lunes, según Reuters. “Demostramos que un equipo puede llevarte muy lejos; tenemos muchos jugadores que lo dan todo por el Mjällby; es fantástico”.

“Llevo aquí ocho años (en total) y tengo a mis mejores amigos jugando aquí, y todo es maravilloso, así que estoy agradecido”, agregó Bergstrom.

Ese espíritu también se extiende a la comunidad local; la floristería local ha creado recientemente sus propios chocolates para honrar el logro del club.

Además, el director deportivo Hasse Larsson es un hombre que ha dedicado décadas de su vida al club.

“Es como el alma del club”, afirma Hadzic. “Ha sido jugador, entrenador y ahora director deportivo. De alguna manera, su alma encarna a todo el club. Está dispuesto a hacer muchísimo por el Mjällby y a trabajar muy duro por ellos”.

Al mismo tiempo, la suerte ha contribuido al triunfo del Mjällby. El club se ha aprovechado del bajo rendimiento de varios de los equipos más grandes de la liga, incluido el Malmö, que se han vencido entre sí, señaló Lund.

Es muy probable que ese trabajo duro continúe de cara a la próxima temporada, cuando, de superar la fase de clasificación, el Mjällby se enfrentará a la élite europea en la Champions League. La idea de que equipos como el Real Madrid o el Liverpool viajen hasta la orilla del mar Báltico habría hecho reír a la afición del equipo hace tan solo un año.

“Me cuesta expresarlo con palabras, lo digo con sinceridad. Es increíblemente poderoso”, afirmó el entrenador del Mjällby, Anders Torstensson, tras la victoria del lunes, según Reuters. “Junto con el equipo, hemos mantenido a raya la presión, las especulaciones y lo que es posible y lo que no. Es fantástico”.

“Redimirse y estar aquí como campeones suecos con el pequeño Mjällby es increíble”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.