Elon Musk arremete contra el jefe interino de la NASA mientras que el contrato lunar de SpaceX está en juego

Elon Musk arremetió este martes contra el secretario de Transporte, Sean Duffy, en una serie de publicaciones insultantes en su red social X, después de que Duffy sugiriera que la NASA podría dejar a SpaceX fuera de su misión lunar.

Musk, CEO de SpaceX, llamó a Duffy “Sean Dummy” (“Sean, el Tonto”) lo acusó de tener un “coeficiente intelectual de dos dígitos” y publicó memes infantiles dirigidos a Duffy.

“¿Debería alguien cuya mayor hazaña es trepar árboles dirigir el programa espacial de Estados Unidos?”, escribió Musk en una publicación el martes por la mañana, que fijó en su perfil de X. (Duffy, un exmiembro del Congreso, es un campeón mundial de escalada rápida de troncos).

El lunes, Duffy dijo en una entrevista con CNBC que, a su juicio, SpaceX (que tiene un contrato de 2.900 millones de dólares para proveer el módulo de alunizaje que llevaría a los astronautas a la superficie de la Luna) está atrasada en el cronograma, lo que podría frustrar los esfuerzos de la NASA por regresar humanos a la Luna antes que China, en medio de una nueva carrera espacial.

“Así que voy a abrir el contrato. Voy a dejar que otras empresas espaciales compitan con SpaceX”, dijo.

“Hacen cosas extraordinarias”, dijo Duffy el lunes a Fox News sobre SpaceX, “pero están retrasados”. La misión clave de alunizaje de la NASA, llamada Artemis III, está planeada para mediados de 2027.

Musk pasó la mañana de este martes publicando sobre cómo SpaceX es “la única compañía que ha certificado exitosamente un nuevo vehículo espacial orbital tripulado en Estados Unidos” y republicando críticas a Duffy.

Musk también respondió a un reportaje de The Wall Street Journal que afirma que Jared Isaacman, aliado de Musk, podría volver a estar en la contienda para liderar la agencia, mientras Duffy maniobra para incorporar completamente a la NASA en el Departamento de Transporte. Trump había retirado la designación de Isaacman como administrador de la NASA a principios de este año, la misma semana en que Musk dejó su puesto en Washington. Aunque Trump citó las “asociaciones previas” de Isaacman como motivo para retirar la nominación, CNN informó previamente que una facción del círculo cercano de Trump estaba en contra de Isaacman después de que Musk abandonara Washington y poco antes de la muy pública ruptura entre Musk y el presidente.

Sin embargo, Isaacman —quien ha volado dos veces en órbita en cápsulas de SpaceX que él mismo encargó— aparentemente ha vuelto a estar en la contienda, y una fuente familiarizada con el asunto confirmó que se reunió con Trump.

“¡Sean Dummy está tratando de matar a la NASA!” publicó este martes Musk, además de compartir los elogios de otros hacia Isaacman.

Isaacman dijo a CNN que “nunca ha expresado confianza sobre una nueva nominación en ningún momento” y que siente “mucho respeto por el secretario Duffy y siempre ha disfrutado el tiempo que ha pasado con él”.

“Estoy agradecido con todos los seguidores y con el presidente Trump por la consideración, y sobre todo, solo deseo ver a la NASA continuar brillando como la agencia espacial más destacada del mundo”, añadió.

En un comunicado, un portavoz de Duffy dijo que el secretario de Transporte “nunca dijo que quiere quedarse con el puesto (de la NASA) para sí mismo”.

El portavoz añadió que Duffy ha sugerido que la NASA “podría beneficiarse de ser parte del gabinete, tal vez incluso dentro del Departamento de Transporte”, pero reiteró que no ha dicho que le gustaría convertirse en el líder permanente de la NASA.

“El presidente le pidió que hablara con posibles candidatos para administrador, y ha estado encantado de ayudar evaluando a las personas y brindando su opinión honesta”, dijo el portavoz. “La conclusión es que el secretario Duffy está aquí para servir al presidente, y apoyará a quien sea que el presidente nomine”.

