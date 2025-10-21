Las 5 cosas que debes saber este 21 de octubre: caída masiva de Internet, Petro vs. Trump, cierre del Gobierno de EE.UU.

Por CNN Español

Petro vs. Trump. Rodrigo Paz, ganador de las elecciones de Bolivia, niega pacto con el MAS. Se intensifican los impactos del cierre del Gobierno de EE.UU. y no hay un fin a la vista.

Amazon Web Services, la plataforma de computación en la nube que impulsa gran parte de internet, sufrió el lunes una caída masiva que dejó inoperativos múltiples sitios web y aplicaciones importantes. La interrupción sirve como recordatorio de lo frágil que puede ser la base de internet, y de lo dependiente que se ha vuelto el mundo de estos servicios en línea.

Rodrigo Paz, ganador de las elecciones presidenciales en Bolivia, descartó el lunes durante una entrevista con CNN cualquier posibilidad de haber pactado con el Movimiento al Socialismo (MAS) para llegar al poder y aseguró que su victoria representa el cierre de un ciclo político que, a su juicio, le ha hecho daño al país.

Donald Trump tuitea y Gustavo Petro responde a la par: ambos apelan a la retórica de sus orillas políticas para gobernar y aprovechar la enemistad para justificar sus acciones y motivar a sus bases de seguidores. Pero las consecuencias de la disputa serían costosas, sobre todo para Colombia. Análisis.

Luego de atacar una embarcación que presuntamente transportaba droga en el Caribe, el Gobierno de Trump decidió liberar a los dos sobrevivientes, que la administración afirma que son “narcoterroristas”, a sus respectivos países de origen. Si para Trump estas personas son tan peligrosas, ¿cómo es posible que sean liberadas? Análisis.

Tras una votación en el Senado el lunes por la noche, Washington sigue estancado: no se vislumbra el fin del cierre del Gobierno, el segundo más largo, antes de la salida prevista de Trump a Asia a finales de la semana. Mientras, sus costos siguen aumentando. Análisis.

¿Cuánto cuesta cada Tomahawk, el misil de EE.UU. que Zelensky quiere para Ucrania pero que Trump no ha cedido?

A. US$ 10.000

B. US$ 100

C. US$ 2 millones

D. US$ 100 millones

⬇️Conoce la respuesta más abajo.

Los robos en museos han cambiado. Por qué el caso del Louvre muestra una escalada preocupante

El robo en el museo del Louvre fue un claro ejemplo de cómo los ladrones han comenzado a apuntar a las instituciones culturales no necesariamente por sus preciadas pinturas, sino por artefactos que pueden ser desarmados, desmantelados o fundidos para obtener sus costosas piezas.

Avión aterriza de emergencia luego de que los pilotos perdieran contacto con los auxiliares de vuelo

Un vuelo de American Airlines realizó un aterrizaje de emergencia en Nebraska el lunes por la noche después de que los pilotos no pudieran comunicarse con los asistentes de vuelo y escucharan a alguien afuera de la puerta de la cabina, según la Administración Federal de Aviación de EE.UU.

Cuéntanos tu experiencia como latino en EE.UU.

La comunidad latina es un motor de la economía, la cultura y la política en Estados Unidos. Queremos conocer la diversidad de sus orígenes e intereses. ¿Quiénes son, de dónde vienen, cómo viven estos millones de voces que transforman el mapa de la nación? Participa en la encuesta.

546 kg

Es el peso de una calabaza apodada “Klementyna” que rompió el récord nacional de Polonia en un concurso anual de Varsovia. Su cultivador recorrió 400 kilómetros y ganó un premio de US$ 1.200 por esta hazaña.

“Nada está beneficiando a Argentina, están luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero. No tienen nada”

Lo dijo el presidente Donald Trump al restarle importancia a las críticas de que el rescate de US$ 20.000 millones de su administración para Argentina beneficia más al país sudamericano que a Estados Unidos.

Nepal honra a los perros con guirnaldas y banquetes en el festival Kukur Tihar

La Policía de Nepal homenajeó a sus perros con guirnaldas y un banquete, celebrando el Kukur Tihar, un festival hindú donde los canes son vistos como mensajeros del dios de la muerte. La emotiva ceremonia es parte del festival Tihar, que también rinde homenaje a las vacas y a los bueyes.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El Tomahawk es un misil relativamente económico para EE.UU., con un precio de US$ 2 millones por unidad.

