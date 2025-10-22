Algunos republicanos dicen que Trump debe involucrarse en negociaciones del cierre del Gobierno. Sus líderes rechazan la idea

Por Adán Cancryn Annie Grayer

Los líderes republicanos se han mantenido firmes en una posición sencilla en su enfrentamiento con los demócratas sobre el financiamiento del Gobierno: no habrá negociaciones hasta que termine el cierre gubernamental.

Pero a medida que el impasse se prolonga, algunos republicanos de base están empezando a preguntarse si es hora de cambiar de táctica.

Varios legisladores republicanos han sugerido en los últimos días que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asuma un papel más directo en la resolución del cierre, incluyendo potencialmente la apertura de negociaciones con los demócratas si es lo que se requiere para poner fin al enfrentamiento.

“Si se involucra, puede mover el asunto”, dijo el senador republicano Tommy Tuberville sobre Trump. “Puede decidir qué hacemos”.

“Lo necesitamos absolutamente”, declaró a CNN el representante republicano Jeff Van Drew, de Nueva Jersey. “Tiene la fuerza y ​​las habilidades para lograrlo. El presidente de la Cámara de Representantes está haciendo un gran trabajo, pero necesitamos a Trump”.

La inquietud en la bancada republicana surge mientras ambos lados siguen atrincherándose, sin dejar una vía clara para reabrir el Gobierno sin una reestructuración importante en la dinámica del Capitolio.

Y es una señal de creciente inquietud en sectores del Partido Republicano por el costo que el cierre parcial del Gobierno está teniendo en el país y sobre qué partido finalmente asumirá la culpa , aun cuando Trump y el liderazgo republicano proyectan confianza en que su estrategia triunfará.

“Al final, para cambiar el rumbo y sacar esto de la burbuja, el presidente Trump tendrá que intervenir”, dijo el senador Jim Justice, de Virginia Occidental. “Probablemente eso es lo que tendrá que suceder”.

Trump no ha hablado con el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ni con el principal demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, desde antes del cierre del Gobierno, hace semanas, confirmó un funcionario de la Casa Blanca a principios de esta semana. Los dos líderes demócratas anunciaron el martes que presentarían una nueva solicitud para reunirse con el presidente.

Sin embargo, hasta ahora, Trump ha optado por mantenerse al margen de las maniobras diarias a pesar de su imagen autoproclamada de negociador, encargando en su lugar al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune, la gestión del cierre.

Hasta ahora, se han negado a negociar con los demócratas, prometiendo no ceder ante las exigencias de concesiones en materia de salud a cambio de financiar al Gobierno. Johnson, quien ha mantenido un contacto regular con el presidente, también ha descartado la idea de involucrar a Trump más directamente.

“Él [Trump] no va a negociar con los demócratas, que han tomado al pueblo estadounidense como rehén. No vamos a pagar un rescate para reabrir el Gobierno”, declaró Johnson a la prensa el martes.

Un frustrado Thune insistió el martes a CNN que no hay un plan B para poner fin al cierre, señalando que los líderes republicanos seguirán adelante y presionando a los demócratas para que simplemente acepten el proyecto de ley de financiación a corto plazo de la Cámara de Representantes.

El prolongado estancamiento representa un cambio con respecto a cierres anteriores, donde la falta de financiación solía provocar una lucha acalorada entre ambos partidos para llegar a un acuerdo. Durante el último cierre prolongado —un estancamiento de 35 días durante el primer mandato de Trump, provocado por su insistencia en financiar un muro fronterizo—, los legisladores presentaron repetidamente propuestas para superar el estancamiento, mientras que Trump llegó incluso a cancelar un viaje de vacaciones a Mar-a-Lago para permanecer en Washington en medio de la crisis.

Pero esta vez, los líderes republicanos y demócratas han encontrado pocos motivos para dialogar, y cada uno ha optado por intentar sobrevivir al otro. No hay reuniones de fin de semana ni negociaciones significativas. Y la Cámara de Representantes ni siquiera lleva más de un mes sesionando, y Johnson ha prometido no volver a abrir la Cámara Baja hasta que los demócratas estén dispuestos a ceder.

El martes, Trump recibió a los republicanos del Senado en la Casa Blanca para un almuerzo anunciado en parte como un esfuerzo para alentar la solidaridad continua, y predijo en un discurso que los demócratas finalmente perderían políticamente.

“Ellos son los obstruccionistas”, dijo. “Lo hacen porque nos va muy bien”.

En conversaciones con senadores durante una comida de hamburguesas con queso, Trump señaló que estaba abierto a hablar con los demócratas, y luego reiteró la postura en comentarios desde la Oficina Oval, diciendo que tenía solo “una pequeña salvedad”: solo cuando se abra el Gobierno.

Esa posición declarada está en línea con los puntos de discusión repetidos por los republicanos del Congreso durante las últimas tres semanas.

“Está abierto a una conversación si hay algo sustancial que tengan que ofrecer, pero la idea de que puedan mantener al Gobierno como rehén en un cierre no va a funcionar”, dijo el senador John Hoeven, de Dakota del Norte, mientras los senadores regresaban de la Casa Blanca agarrando gorras de MAGA y otros recuerdos de la Casa Blanca.

Trump también destacó la oportunidad que le ha brindado el cierre para ejercer mayor autoridad sobre las vastas operaciones y la fuerza laboral del Gobierno, alardeando de profundos recortes en la fuerza laboral federal y recortes de fondos destinados principalmente a aumentar la presión sobre los demócratas. Funcionarios de la Casa Blanca han intentado despedir a más de 4.000 empleados gubernamentales, al tiempo que han detenido miles de millones de dólares destinados a proyectos de infraestructura y energía en estados y distritos demócratas.

“No van a recuperar muchas cosas”, dijo Trump sobre los recortes, y luego agregó que “tal vez indirectamente, están haciendo el bien” al darle a la administración una excusa para recortar sectores no deseados del Gobierno.

La Casa Blanca anunció recortes más profundos en los próximos días, y el jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, ha declarado que espera despedir a más de 10.000 empleados federales en total. Mientras tanto, Trump redirigió fondos para pagar a militares y agentes del orden, medidas que han permitido que las iniciativas contra la delincuencia y la inmigración, centrales en su agenda, avancen sin obstáculos.

Sin embargo, mientras Trump disfruta de la nueva libertad de acción, algunos en el Capitolio se muestran cada vez más impacientes con el estancamiento. Y dado que los demócratas no muestran señales de ceder en su postura, argumentan que Trump podría ser el único que pueda ejercer la presión directa necesaria para forzar una resolución.

El senador republicano de Missouri, Josh Hawley, incluso animó a los demócratas a contactar directamente con Trump. “Él respondía a cualquiera. Podían llamarlo. Él respondía. Es decir, es muy accesible”, dijo el lunes.

Los demócratas también han pedido que Trump vuelva a interactuar con el Capitolio, como parte de su intento por asegurar una extensión de los subsidios mejorados del Obamacare, que expirarán a fin de año.

“Sabemos que los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado no hacen nada sin el permiso de su jefe, Donald J. Trump. Y la razón por la que no ha habido negociaciones —ninguna negociación— desde que los republicanos cerraron el Gobierno es porque Donald Trump claramente quiere que el Gobierno se cierre”, dijo Jeffries, argumentando que “Trump definitivamente necesita involucrarse” y “salir de la barrera”.

Pero a pesar de la creciente presión de ambos partidos, los líderes republicanos no han mostrado voluntad de ceder.

“No sé qué hay que negociar”, dijo Thune en la Casa Blanca. “Primero, abran el Gobierno”.

Dentro del Ala Oeste, los funcionarios han proyectado hasta ahora una resolución similar. Han aprovechado encuestas recientes que muestran cambios sutiles entre los votantes que culpan a los demócratas del impasse. Y a medida que los demócratas han comenzado a presionar para entablar conversaciones directas con Trump, sus asesores lo han interpretado como una señal de que la postura del partido se está volviendo cada vez más insostenible, y una confirmación más de que ya no hay motivos para darles una salida fácil.

“Esto es simplemente una frenética predicción de deseos por parte de los demócratas, ya que están desorganizados y su estrategia de cierre los ha llevado a una trampa”, declaró un funcionario de la Casa Blanca. “Nuestra postura no ha cambiado en cuanto a lo que deseamos ni en nuestra opinión sobre el cierre del Gobierno”.

Ellis Kim, Ted Barrett y Sarah Ferris, de CNN, contribuyeron a este informe.

