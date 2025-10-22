La batalla por el futuro de internet está en marcha con el lanzamiento del navegador web ChatGPT Atlas

Análisis de Lisa Eadicicco

La lucha por el futuro de internet se intensificó dramáticamente el martes después de que OpenAI presentara un nuevo producto que apunta directamente al corazón del negocio principal de Google: controlar la puerta de entrada al mundo de internet.

Esta semana, OpenAI lanzó ChatGPT Atlas, un navegador web de escritorio que integra el popular chatbot de IA. El producto es mucho más que una forma de expandir ChatGPT, que ahora cuenta con más de 800 millones de usuarios semanales. Es un intento de convertirse en la vía de acceso a sitios web, redes sociales y otros servicios en línea, dándole un papel más directo en todo lo que las personas hacen en internet. Google ha dominado ese negocio durante dos décadas. OpenAI apuesta a que puede empezar a tomar el control.

ChatGPT Atlas de OpenAI no es el primer ni el único navegador web impulsado por IA; la empresa de búsqueda con IA Perplexity lanzó su navegador Comet en julio. Sin embargo, el enorme alcance de ChatGPT lo convierte en la amenaza más contundente para Google, lo que marca un punto de inflexión en la transición lejos de las listas de enlaces azules.

“Tu navegador es donde todo tu trabajo, herramientas y contexto se unen”, dijo el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en una publicación de blog anunciando Atlas. “Un navegador construido con ChatGPT nos acerca a un verdadero superasistente que entiende tu mundo y te ayuda a lograr tus objetivos”.

El motor de búsqueda de Google –que está en el centro de su navegador Chrome– no desaparecerá pronto. Pero hay algunos datos que sugieren que los consumidores realmente están adoptando la IA para algunas de las tareas para las que antes dependían de enlaces de búsqueda.

Un estudio de Pew Research encontró que las personas son menos propensas a hacer clic en enlaces cuando se muestran resúmenes generados por IA en Google. Y el vicepresidente senior de servicios de Apple dijo a principios de este año en un testimonio judicial, según Bloomberg, que las consultas de búsqueda en sus dispositivos disminuyeron por primera vez en abril.

El lanzamiento de Atlas, y si tiene éxito o no, pondrá a prueba si los consumidores están realmente listos para hacer un cambio más drástico hacia la IA para sus necesidades diarias.

Para el navegador web y el motor de búsqueda de Google, el movimiento hacia la IA y alejándose de los enlaces se ha construido gradualmente a lo largo de una década. Sin embargo, Atlas de OpenAI pone a ChatGPT en el centro de la experiencia de navegación desde el principio.

Es la barra de búsqueda de ChatGPT, y no la de Google, la que te recibe al abrir el navegador, junto con sugerencias de temas para investigar o tareas para que los agentes de IA de ChatGPT manejen, como planificar un viaje de fin de semana.

Un botón en la parte superior de la página abre ChatGPT en una barra lateral, donde los usuarios pueden hacer preguntas o pedirle que resuma la página. (Por ejemplo, le pedí a ChatGPT que explicara la diferencia entre “ganancias” y “ganancias ajustadas” simplemente resaltando el texto en un artículo y escribiendo ‘¿qué es esto?’).

Luego está el modo agente de ChatGPT, que puede encargarse de tareas en tu nombre. Cuando le pedí que encontrara un bar en el barrio de Long Island City en Nueva York con bebidas baratas cerca de la línea 7 del metro y que reservara una mesa para tres personas, ChatGPT sugirió un bar de cócteles con ofertas de happy hour ubicado justo cerca de la estación Queensboro Plaza del tren. También preguntó a qué hora quería hacer la reserva.

Por supuesto, Google está tomando una dirección muy similar con su propio navegador, que representa una asombrosa cifra de casi el 72 % del tráfico web, según la plataforma de análisis Statcounter Global Stats.

Los resultados de búsqueda de Google tienen resúmenes de IA en la parte superior, el asistente digital Gemini puede resumir páginas web y responder preguntas en Chrome. La empresa también ofrece un prototipo de agente web que puede encargarse de ciertas tareas, como contratar a un Task Rabbit para armar muebles o reservar un hotel con base en información del correo electrónico y calendario del usuario.

Pero el lanzamiento de Atlas llega en un momento en que los analistas de la industria están planteando preguntas sobre el papel de Google en el futuro de la web, un tema clave que surgió en el histórico caso antimonopolio del Departamento de Justicia sobre el monopolio de búsqueda contra la empresa.

El papel que la IA desempeña en el futuro de cómo las personas buscan en línea fue un factor importante en la decisión del juez Amit Mehta, que permitió a Google conservar Chrome en lugar de deshacerse de él.

“Estos procedimientos de remedios han tratado tanto de promover la competencia entre los (motores de búsqueda generales) como de garantizar que el dominio de Google en las búsquedas no se traslade al espacio de la GenAI. Muchos de los remedios propuestos por los demandantes están diseñados con ese último objetivo en mente”, dice el expediente judicial de septiembre.

El navegador de OpenAI tiene solo un día de existencia, y no se puede saber si tendrá el mismo impacto entre los consumidores que ChatGPT. Pero subraya aún más la ambición de OpenAI de desempeñar un papel fundamental en la forma en que las personas usan la tecnología, comenzando con ChatGPT, la búsqueda y ahora los navegadores web, para eventualmente expandirse al hardware de consumo.

Si eso suena familiar, es una página sacada directamente del manual de Google.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.