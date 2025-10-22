Las preguntas sin resolver en el escándalo del príncipe Andrés

Por Lauren Said-Moorhouse, CNN

La presión se intensifica sobre el príncipe Andrés de Reino Unido, quien no ha logrado sofocar el escándalo por su asociación con el financiero caído en desgracia y condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein.

En los últimos días se ha generado una avalancha de titulares, en la antesala de la publicación de unas memorias póstumas, “Nobody’s Girl”, de su acusadora Virginia Giuffre. La familia real habría esperado que la decisión de Andrés el pasado viernes de renunciar al uso de sus títulos y honores reales pondría fin a la saga. Pero no ha sido así.

Antes celebrado como un héroe de guerra condecorado, Andrés, hermano del rey Carlos III, fue arrojado al ostracismo real, ni siquiera invitado a pasar la Navidad con su familia en su finca de Sandringham, según una fuente real.

Andrés insiste en que nunca conoció a Giuffre, quien acusó al príncipe de agredirla sexualmente cuando era adolescente, y siempre ha negado las acusaciones de mala conducta en su contra. Los críticos dicen que la familia real y el Gobierno del Reino Unido deben hacer más para que el desacreditado miembro de la realeza rinda cuentas. Giuffre se suicidó en abril a los 41 años.

El príncipe Andrés fue una de las muchas personas de alto perfil que se relacionaron con Epstein. Andrés dijo que ambos fueron presentados por la entonces novia de Epstein, Ghislaine Maxwell, en 1999. Más tarde dijo que se reunían “infrecuentemente”, y añadió que sus encuentros fueron “probablemente no más de una o dos veces al año”.

También admitió haberse alojado en varias propiedades pertenecientes al financiero, quien fue encontrado muerto en su celda de una prisión de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Se sabe que Andrés asistió a una recaudación de fondos benéfica en la propiedad Mar-a-Lago de Donald Trump en Florida en el año 2000, en la que Maxwell también estuvo presente, según fotografías publicadas en ese entonces por el Palm Beach Post.

Meses después, Epstein y Maxwell se mezclaron con la realeza en una fiesta en el Castillo de Windsor organizada por la reina Isabel II para celebrar el cumpleaños número 40 de Andrew, así como el 50º de la princesa Ana, el 100º de la reina Madre y el 70º de la princesa Margarita. Posteriormente, Andrew invitó a la pareja de nuevo a Windsor en 2006 para el extravagante baile del cumpleaños 18 de su hija, la princesa Beatrice, según el periódico británico The Sun on Sunday.

En 2008, Epstein se declaró culpable de dos cargos estatales de prostitución y se registró como delincuente sexual en un acuerdo que le permitió evitar cargos federales.

La larga amistad ha suscitado preguntas persistentes sobre el juicio de Andrés, dada su posición en ese momento como miembro activo de la realeza, un estatus al que renunció en 2019.

En su libro, Giuffre detalla las tres ocasiones en las que supuestamente tuvo relaciones sexuales con el príncipe: en Londres, Nueva York y en la isla caribeña de Epstein, Little St. James. Ella afirmó que Andrés adivinó correctamente que era menor de edad en Estados Unidos cuando se conocieron y que Epstein le dio US$ 15.000 “por atender al hombre que los tabloides llamaban ‘Randy Andy’”.

Ella también repitió una afirmación de una declaración jurada de 2015 en la que dijo que el tercer encuentro fue “una orgía” en la isla de Epstein con el financiero y “aproximadamente otras ocho chicas” que “parecían tener menos de 18 años y realmente no hablaban inglés”.

Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre en 2022 después de que ella presentara una demanda civil en su contra en Nueva York. Aunque no admitió haber cometido delitos, Andrés reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de tráfico sexual.

El miembro de la realeza siempre ha negado todas las acusaciones en su contra e insistido en que nunca presenció ni sospechó ninguno de los comportamientos de los que se acusó a Epstein. En una ahora infame entrevista con la BBC en 2019, Andrés dijo que había roto todos los lazos con Epstein en 2010.

Sin embargo, un correo electrónico recientemente reportado de 2011 puso en duda esa afirmación. A principios de este mes, los periódicos The Mail on Sunday y The Sun on Sunday informaron que Andrés aparentemente volvió a contactar a Epstein, diciéndole que “se mantuviera en contacto cercano” y que estaban “en esto juntos”. Andrés no respondió a los informes y CNN pidió comentarios.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Londres dijo que está “investigando activamente” un informe del Mail on Sunday que afirma que en 2011 Andrés pidió a un policía asignado como su guardaespaldas que buscara información comprometedora sobre Giuffre. Una fuente real dijo a CNN el lunes que la acusación debería ser “examinada de manera apropiada”.

Sigue sin estar claro qué sabía la familia real, u otros miembros de la casa real, sobre el alcance de la relación de Andrés con Epstein, y cuándo se enteraron de ello.

La entrevista de la BBC de 2019 fue grabada en el Palacio de Buckingham, pero la profundidad del conocimiento de la casa real sobre su amistad con Epstein es incierta.

Tanto su personal como su equipo de seguridad habrían estado al tanto de sus movimientos en el momento en que se asoció con Epstein. Pero la familia real no ha comentado públicamente nada al respecto.

El comportamiento de Andrés puso al rey Carlos en una posición difícil: desterrar efectivamente a su hermano como un paria real o permitir que el incesante flujo de titulares negativos pusiera en riesgo aún más la reputación de la institución.

Andrés ya se había retirado de sus deberes principales en 2019 y fue despojado de sus títulos militares y patrocinios benéficos por la difunta reina en 2022. Pero está claro que el Palacio consideró que había que hacer algo más para detener el aparentemente semanal goteo de titulares sensacionalistas.

Así que, el viernes, Andrés anunció que dejaría de usar su título de duque de York, además de renunciar a otros títulos y honores que la familia real le había otorgado a lo largo de los años. (También era conocido como conde de Inverness y barón Killyleagh, Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana y Caballero Real Compañero de la Muy Noble Orden de la Jarretera).

Andrés dijo que la decisión se tomó en consulta con el rey Carlos, así como con otros miembros de la familia, porque las “acusaciones continuas” estaban distrayendo del trabajo de la familia. “He decidido, como siempre lo he hecho, anteponer mi deber hacia mi familia y mi país”, añadió.

Y ahí está el problema: mantenerlo en la familia significa que no renunció a los títulos; simplemente renunció a su uso, por lo que técnicamente todavía posee todos ellos.

A Andrés se le otorgó el título de duque, el rango más alto en el sistema de nobleza hereditaria británico, cuando se casó con su exesposa Sarah Ferguson en 1986. Remover el título requiere un acto del parlamento, lo que sería un proceso prolongado.

Pero los críticos, incluido el hermano de Giuffre, dicen que debe haber una mayor rendición de cuentas. Aunque Andrés era conocido oficialmente como el duque de York, no es un título con el que muchas personas fuera del Reino Unido estén familiarizadas y, en última instancia, el estatus de príncipe es el único que realmente importa.

Andrés se convirtió automáticamente en príncipe al nacer, como hijo del entonces monarca reinante, y ese estatus solo puede cambiarse si el rey Carlos emite una directiva conocida como Cartas Patentes.

Andrés también sigue siendo octavo en la línea de sucesión al trono británico, pero podría ser removido por medio de una legislación. Sin embargo, para hacer esto se requeriría el consentimiento de las naciones de la Commonwealth en todo el mundo, lo cual tomaría tiempo. La última vez que se utilizó este protocolo fue cuando Eduardo VIII abdicó en 1936.

Andrés vive con su exesposa en Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones en la finca de Windsor, a las afueras de Londres, a pesar de los intentos reportados de Carlos de persuadirlo para que se traslade. Aseguró un contrato de arrendamiento de 75 años sobre la propiedad en 2003.

Una fuente real dijo la semana pasada que él continuaría viviendo allí bajo un contrato de alquiler privado con el Crown Estate, que administra las tierras y propiedades de la familia real. Las ganancias de la finca se pagan al Gobierno británico. Pero se desató una mayor indignación después de que se revelara el martes que los términos del contrato de alquiler efectivamente significan que Andrés nunca ha pagado alquiler por el alojamiento.

Un portavoz de Downing Street dijo que el arrendamiento requería un pago inicial único de £1 millón (US$ 1,34 millones). Además, se le exigió pagar otros £7,5 millones (US $10 millones) para cubrir renovaciones que se completaron en 2005, según un informe de la Oficina Nacional de Auditoría.

Después de esos costos iniciales, el contrato señala que, desde entonces, él ha pagado una renta anual de “un grano de pimienta (si se requiere)”, según una copia del contrato de arrendamiento de Royal Lodge.

El acuerdo también incluye una cláusula que establece que el Crown Estate tendría que pagarle a Andrés £558,000 (US$ 743.600) si él renunciaba a la propiedad antes de tiempo.

“La Oficina Nacional de Auditoría revisó los acuerdos de arrendamiento de Royal Lodge en 2005 y, en su informe, que se publicó en ese momento, concluyó que el Crown Estate no tiene procedimientos especiales al negociar acuerdos con la familia real”, dijo el portavoz de Downing Street. “Una evaluación independiente concluyó que la transacción con el príncipe Andrés y Royal Lodge fue apropiada”.

Sin embargo, en los días transcurridos, ha habido una presión creciente sobre Andrés para que abandone la propiedad, que se encuentra en Windsor Great Park, cerca de una capilla utilizada por la familia real.

La legisladora Meg Hillier, presidenta de la Comisión del Tesoro de los Comunes, dijo el martes: “Donde circula el dinero, especialmente cuando está involucrado el dinero de los contribuyentes o los intereses de los contribuyentes, el Parlamento tiene la responsabilidad de arrojar luz sobre ello, y necesitamos respuestas”.

El político conservador de alto rango Robert Jenrick dijo a la BBC que “ya es hora de que el Príncipe Andrés se vaya a vivir en privado” y que no creía que “el contribuyente deba pagar de ninguna manera para que él viva en casas de lujo nunca más”.

El príncipe Andrés también ha enfrentado preguntas furiosas sobre sus negocios con China y su contacto con un supuesto espía chino. Documentos judiciales revelaron la aparentemente estrecha relación del desacreditado miembro de la realeza con Yang Tengbo.

En una audiencia judicial en diciembre de 2024 que confirmó una decisión anterior de prohibir la entrada de Yang al Reino Unido, se reveló que Yang estaba autorizado para actuar en nombre del príncipe Andrés durante reuniones de negocios con posibles inversores chinos en el Reino Unido, y que fue invitado a la fiesta de cumpleaños número 60 de Andrés en 2020. Durante toda la investigación gubernamental sobre la relación, Yang ha negado cualquier delito.

La Oficina de Andrés dijo en ese momento que el príncipe cesó su relación con Yang después de recibir el consejo del Gobierno.

Mientras tanto, nuevos documentos publicados este año revelaron que Andrés enviaba felicitaciones de cumpleaños cada año al líder chino Xi Jinping. Una declaración jurada de un antiguo asistente del príncipe reveló que Andrés tenía un “canal de comunicación” con China a través de Yang, pero insistió en que “no había nada que ocultar”.

No es solo la monarquía británica la que enfrenta acusaciones de inacción. Muchos están presionando al Gobierno del Reino Unido sobre por qué no ha tomado medidas para abordar el persistente problema de qué hacer con Andrés.

Eso llegó a un punto crítico el martes cuando el Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) presentó una moción pidiendo “al Gobierno que tome medidas legislativas para remover el ducado otorgado al príncipe Andrés”.

Una nueva encuesta de YouGov publicada el mismo día reveló que cuatro de cada cinco británicos apoyarían que Andrés fuera despojado formalmente de su ducado.

En respuesta a la iniciativa del SNP, un portavoz de Downing Street dijo que era un asunto para el presidente de la Cámara de los Comunes y reiteró que “apoyamos el juicio de la familia real en este asunto hasta la fecha, y el príncipe Andrés ya ha confirmado que no utilizará sus títulos”.

Este miércoles, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo que apoyaba “un escrutinio adecuado” de todas las propiedades de la Corona en respuesta a las peticiones de una investigación parlamentaria.

