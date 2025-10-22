República Dominicana eleva a 25 las provincias en alerta por tormenta tropical Melissa

Por Jessica Hasbun, CNN en Español

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en República Dominicana elevó este miércoles a 25 las provincias en alerta, incluidas nueve en rojo, por los efectos de la tormenta tropical Melissa, cuyo amplio campo nuboso sigue generando intensas lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

Roja: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional

San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales

Amarilla: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná

San Pedro de Macorís, Elías Piña, María Trinidad Sánchez Santiago

Duarte, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Monte Plata, Independencia, Bahoruco

Verde: María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte

El Ministerio de Trabajo emitió además la resolución 10-2025, mediante la cual se suspenden las labores en provincias en alerta roja desde la 1:00 p.m. de este miércoles hasta el final del jueves 23 de octubre. La medida incluye al Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales.

La tormenta tropical Melissa, con un desplazamiento lento en el centro del Caribe, mantiene en vilo a comunidades de la capital y del sur del país.

En el Gran Santo Domingo, que abarca Santo Domingo y el Distrito Nacional, la suspensión de clases y labores en instituciones públicas y privadas provocó largas filas en supermercados, donde la población busca agua, alimentos enlatados y provisiones.

Mientras tanto, brigadas municipales trabajan en la limpieza de alcantarillas y corte de ramas para prevenir accidentes e inundaciones.

En Barahona, donde se esperan lluvias más intensas, las autoridades ya habilitan refugios para las familias en zonas de alto riesgo.

El INAPA reportó que 52 acueductos han sido afectados, dejando a más de medio millón de personas sin agua potable.

