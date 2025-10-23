¿Cuándo se convertirá en huracán la tormenta tropical Melissa?

Por CNN en Español

La tormenta tropical Melissa, que avanza lentamente por el mar Caribe, podría convertirse en huracán el fin de semana, según el pronóstico más reciente del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés)

Melissa podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un huracán mayor (categoría 3 o superior) a principios de la próxima semana, explica la meteoróloga de CNN Briana Waxman. De ser así, sería el cuarto de los primeros cinco huracanes del Atlántico de esta temporada en alcanzar la categoría 4 o superior, algo que solo se ha observado en otras tres ocasiones: 1932, 1999 y 2010, según Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

Los huracanes suelen perder fuerza a finales de octubre, cuando las aguas más frías y la cizalladura del viento más intensa se imponen. Sin embargo, este año la situación es diferente. Como el Caribe está con temperaturas récord y el calor se extiende a gran profundidad en el océano, Melissa tendrá combustible para seguir fortaleciéndose.

Haití, Jamaica y República Dominicana podrían enfrentar días de aguaceros y deslizamientos de tierra incesantes por el impacto de Melissa, que se refuerza además por la lentitud con la que avanza (a apenas 3 km/h este jueves a la mañana).

Si bien los meteorólogos prevén que Melissa se fortalezca a huracán, tienen menos certezas con respecto a su trayectoria. Si Melissa continúa avanzando lentamente hacia el oeste o el oeste-noroeste, podría permanecer al sur de Jamaica hasta principios de la próxima semana, justo sobre algunas de las aguas más cálidas del planeta. En cambio, si la corriente en chorro arrastra a Melissa hacia el norte antes, la tormenta podría desplazarse hacia Haití o República Dominicana este fin de semana.

