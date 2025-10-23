La Casa Blanca publica lista de donantes para el multimillonario salón de baile de Trump
Por Kit Maher, Jake Tapper y Alejandra Jaramillo, CNN
Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast y Meta son solo algunas de las principales empresas que hicieron donacionaes para construir el salón de baile de unos 8.300 metros cuadrados propuesto por el presidente Donald Trump, según la Casa Blanca.
Trump ha dicho repetidamente que el trabajo en el salón de baile está financiado con fondos privados aportados por él mismo y sus donantes y que no costará nada a los contribuyentes.
El mandatario habló este miércoles sobre sus planes para el salón de baile, afirmando que costará unos US$ 300 millones. La administración había estimado previamente el costo del proyecto en US$ 200 millones.
Entre los donantes adicionales se incluyen los cofundadores de la plataforma de intercambio de criptomonedas Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss; el secretario de Comercio Howard Lutnick y su familia; y la familia Adelson. Trump otorgó a Miriam Adelson, una megadonante republicana, la Medalla Presidencial de la Libertad en 2018.
Lista de donantes del salón de baile de la Casa Blanca:
- Altria Group, Inc.
- Amazon
- Apple
- Booz Allen Hamilton
- Caterpillar, Inc.
- Coinbase
- Comcast Corporation
- J. Pepe and Emilia Fanjul
- Hard Rock International
- HP Inc.
- Lockheed Martin
- Meta Platforms
- Micron Technology
- Microsoft
- NextEra Energy, Inc.
- Palantir Technologies Inc.
- Ripple
- Reynolds American
- T-Mobile
- Tether America
- Union Pacific Railroad
- Adelson Family Foundation
- Stefan E. Brodie
- Betty Wold Johnson Foundation
- Charles and Marissa Cascarilla
- Edward and Shari Glazer
- Harold Hamm
- Benjamin Leon Jr.
- The Lutnick Family
- The Laura & Isaac Perlmutter Foundation
- Stephen A. Schwarzman
- Konstantin Sokolov
- Kelly Loeffler and Jeff Sprecher
- Paolo Tiramani
- Cameron Winklevoss
- Tyler Winklevoss
